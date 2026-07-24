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После 7 лет тишины: легендарный Джонни Депп возвращается на экраны в неожиданном образе

14:19 24.07.2026 Пт
2 мин
Распознать в этом персонаже топового актера Голливуда крайне тяжело
aimg Наталия Крижановская
После 7 лет тишины: легендарный Джонни Депп возвращается на экраны в неожиданном образе Джонни Депп и его новый персонаж из фильма о Рождестве (коллаж: РБК-Украина)
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После продолжительной паузы Джонни Депп готовится вернуться на большие экраны - и на этот раз его будет непросто узнать. Студия Paramount Pictures показала первый трейлер рождественского фильма "Ebenezer", где актер предстанет в неожиданном образе.

Об этом РБК-Украина рассказывает со ссылкой на People.

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Джонни Деппа не узнать в образе Скруджа

В трейлере зрители увидели актера в совершенно новом образе. Густой грим, седые волосы, морщины и мрачный взгляд полностью изменили облик Деппа. Поэтому он совсем не похож на привычного зрителям актера, а тем более на его знаменитого Джека Воробья. Это новая экранизация известной повести Чарльза Диккенса "Рождественская песня в прозе", в которой Депп сыграл главного героя - скрягу Эбенезера Скруджа.

В центре сюжета богатый, но очень жадный и одинокий мужчина, не любящий Рождество и не желающий ничего менять в своей жизни. Однако в канун праздника он встречается с тремя духами, которые показывают ему его прошлое, настоящее и будущее.

После 7 лет тишины: легендарный Джонни Депп возвращается на экраны в неожиданном образеДжонни Депп в роли Скруджа (скриншот)

После этой необычной поездки Скрудж получает шанс переосмыслить свою жизнь и изменить отношение к людям. В то же время создатели новой версии обещают сделать историю гораздо более мрачной и атмосферной, чем классическая экранизация рождественской сказки.

Режиссером фильма стал Ти Вест, работавший над лентами "Перл" и "MaXXXин". Вместе с Джонни Деппом в картине снялись Дейзи Ридли и Сэм Клафлин.

Когда выйдет новый фильм Джонни Деппа

Интерес к "Ebenezer" начал расти еще до выхода первого трейлера. 23 июля авторы показали официальный постер фильма, а еще раньше Джонни Депп появился на San Diego Comic-Con в костюме своего героя. Похоже, актер настолько превратился в Скруджа, что даже во время встречи с поклонниками не спешил выходить из образа.

Премьера "Ebenezer" намечена на 13 ноября. Для Джонни Деппа это станет первой большой голливудской работой после продолжительной паузы. Последний актер появлялся в большом кино в фильме "В ожидании варваров", который вышел еще в 2019 году.


Следует добавить, что на этом возвращение Деппа к активной работе в кино не закончится. Уже в 2027 году актера можно будет увидеть в экшн-триллере "Пятница" ("Day Drinker").

В новой ленте он снова встретится на съемочной площадке с Пенелопой Крус.

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