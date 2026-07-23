UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса

"Подобається таємничість". Олена Світлицька пролила світло на стосунки з Цимбалюком

23:15 23.07.2026 Чт
2 хв
Акторка прокоментувала останні чутки та пояснила, чому обирає приховувати особисте
aimg Сюзанна Аль Маріді
Світлицька та Цимбалюк (фото: instagram.com/olena_svitlytska)

Олена Світлицька пояснила, чому не розкриває подробиць особистого життя на тлі чуток про роман із Тарасом Цимбалюком. Вона також відповіла, чи навмисно вони з колегою підтримують інтригу навколо своїх стосунків.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю акторки Like.

Більше цікавого: Світлицька пояснила, чому не шкодує про розлучення

Що сказала Світлицька про Цимбалюка

Спільні фото, схожі локації та інші деталі з сосцмереж акторів викликають у шанувальників припущення про роман.

Світлицька запевнила, що вони з Тарасом не намагаються спеціально підтримувати інтригу чи привертати до себе додаткову увагу.

"Ми не робимо нічого спеціально, не намагаємося втримувати увагу чи когось дратувати. Просто ділимося тим, що наразі вважаємо за потрібне", - заявила вона.

Світлицька про Цимбалюка (фото: instagram.com/olena_svitlytska)

За словами акторки, вона не використовує тему особистого життя як інструмент для популярності.

Водночас Олена не приховує, що її серце зайняте. Втім, розкривати особу коханого вона не поспішає.

"Скажу вам чесно: мені самій подобається ця таємничість. Подобається не показувати свого коханого. Я йду зараз за своїми відчуттями", - зізналася вона.

Що відомо про стосунки Світлицької та Цимбалюка

Нагадаємо, в мережі регулярно обговорюють можливий роман між Тарасом та Оленою. Актори часто проводять час разом, публікують спільні фото та відео, що й підігріває інтерес до їхніх взаємин.

Раніше ми писали, як вони знову підігріли чутки про стосунки під час спільного відпочинку. Втім, актори досі не підтвердили, чи їх реально пов'язують романтичні стосунки.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Новини шоу-бізнесуТарас ЦимбалюкЗірки шоу-бізнесуЗірки