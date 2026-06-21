Помер блогер Денчик, якого мобілізували до ЗСУ: відома причина

Український блогер Денис Опара, відомий за псевдонімом Денчик, помер 21 червня через хворобу. В лютому він доєднався до лав ЗСУ.

Як повідомляє РБК-Україна , про це стало відомо з допису в його Instagram .

Блогер Денчик помер: що відомо

У дописі, опублікованому на сторінці блогера, причиною трагедії назвали двобічну пневмонію.

"Сьогодні раптово пішов із життя Денис. Ця новина стала великим потрясінням для всіх. Пізніше буде відома дата похорону. Щирі співчуття рідним, близьким і всім, хто його знав. Світла пам’ять", - йшлося в публікації.

Ця новина стала шоком для його оточення та підписників. До допису близькі додали фото Денчика у військовій формі.



Що відомо про Дениса Опару

Хлопець родом з Харкова. З юності займався музикою, а популярність здобув після переїзду до Києва. У столиці виступав як вуличний артист, зокрема на Хрещатику та Майдані Незалежності.

Останні кілька років активно розвивав TikTok та Instagram під ніком Oparadenchik. У соцмережах переважно публікував музичні відео, кавери, авторські треки, жарти та особисті історії, вражаючи експериментами та харизмою.

Блогер Денчик помер (фото: instagram.com/oparadenchik)

Перфоманси Дениса знаходили відгук не у всіх. У вересні 2021 року на блогера центрі Києва напали під час виступу. Невідомі побили його до втрати свідомості.

У лютому 2026 року Опара опублікував відео з проханням про розголос. Він розповів, що його затримали правоохоронці після повернення з нічного клубу та доставили до ТЦК.

Після цього він долучився до ЗСУ. Блогер склав присягу та висловлював готовність служити Україні.

"Хочу наголосити, що буду вірно служити українському народу. Я вже дав присягу, все добре. Тримаймося, браття і сестри", - сказав тоді він.