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Померла зірка фільму "Дзвінок" Дейві Чейз: їй було 35 років

23:59 17.06.2026 Ср
2 хв
Акторки не стало через небезпечне для життя запалення
aimg Сюзанна Аль Маріді
Померла зірка фільму "Дзвінок" Дейві Чейз: їй було 35 років Дейві Чейз померла (колаж: РБК-Україна)
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Американська акторка Дейві Чейз, відома за роллю Самари у фільмі "Дзвінок", померла у 35 років. Раніше цього місяця її госпіталізували.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на TMZ.

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Що відомо про смерть Дейві Чейз

Трагічну звістку повідомив бойфренд акторки Рой Ернандес. Він зазначив, що вона померла у вівторок, 16 червня.

Причиною смерті стали менінгіт та інфекція в крові, які спричинили септичні ускладнення. У результаті це призвело до відмови організму.

Також повідомляється, що раніше цього місяця Чейз була госпіталізована до лікарні в Лос-Анджелесі. Причиною стало недоїдання.

Померла зірка фільму &quot;Дзвінок&quot; Дейві Чейз: їй було 35 років Дейві Чейз у стрічці "Дзвінок" (кадр з фільму)

Біографія акторки

Американська акторка народилася 24 червня 1990 року в Лас-Вегасі. Свою кар'єру в кіно та дубляжі розпочала ще в дитинстві.

Її першим великим проривом стала роль Ліло у мультфільмі Disney "Ліло і Стіч" (2002) та однойменному серіалі.

Вона також озвучила Чіхіро у американському дубляжі аніме "Віднесені привидами".

У світовому кіно найбільш відома завдяки ролі Самари Морган у фільмі жахів "Дзвінок", за яку отримала премію MTV Movie Award як найкраща лиходійка.

З 2006 року Чейз виконувала роль Ронди Волмер у серіалі HBO "Велике кохання", де з’явилася у 32 епізодах.

Серед інших проєктів акторки "Донні Дарко", "Бетховен 5", "Сабріна - маленька відьма", "Швидка допомога" та інші.

Раніше ми розповідали, як змінилася зірка "Дзвінка". У дорослому житті вона не раз втрапляла у негаразди.

У 2017 році Дейві звинуватили у викраденні автомобіля. Певний час вона пробула під вартою, поки не внесла заставу у розмірі 25 тисяч доларів.

За рік її затримали в Лос-Анджелесі за незаконноме зберігання наркотичних речовин без належного рецепта та пристроїв для вживання. Дейві відбулася штрафом.

Останні роки вона вела закритий спосіб життя, майже не з'являючись на публіці.

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