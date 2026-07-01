Помер Віктор Вілліс - фронтмен Village People та голос хіта, який обожнює Трамп

Фронтмен культового американського гурту Village People Віктор Вілліс помер у 74 роки. Саме він був голосом та співавтором всесвітньо відомого хіта Y.M.C.A., а також одним із засновників диско-колективу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис гурту у Facebook .

Що відомо про смерть Віктора Вілліса

За даними колективу, артист помер 30 червня після нетривалої, але агресивної хвороби.

"Ми з глибоким сумом повідомляємо про смерть Віктора Вілліса, соліста Village People. Він помер у вівторок, 30 червня 2026 року, після нетривалої, але агресивної хвороби. Родина просить поважати право на приватність", - йшлося в повідомленні.

Також смерть музиканта підтвердила його дружина Карен Хафф-Вілліс.

Віктор Вілліс помер у 74 роки (фото: facebook.com/RealVillagePeople)

Біографія та музична діяльність артиста

Вілліс народився 1 липня 1951 року в Техасі. Над розвитком вокальних здібностей працював в церкві свого батька, який був баптистським проповідником.

Потім здобув акторські та танцювальні навички й переїхав до Нью-Йорка, де приєднався до трупи Negro Ensemble Company. Артист брав участь у мюзиклах, п'єсах, зокрема в оригінальній бродвейській постановці The Wiz.

Шалену популярність Віктор здобув наприкінці 1970-х з розвитком диско-гурту Village People. Він був одним із засновників легендарного колективу, чиї пісні Y.M.C.A., Go West, Macho Man та In The Navy стали справжніми хітами.



Цікаво, що назва музичного проєкту була натхненна районом Гринвіч-Віллидж у Нью-Йорку, який вважається історичним осередком гей-спільноти. Згодом пісня Y.M.C.A. стала неофіційним гімном серед її представників.

Сам Вілліс казав, що створював композицію, спираючись на власний досвід дорослішання. Він хотів, аби вона підходила під стиль життя будь-кого. У інших учасників гурту було своє бачення.

Під час виступів Вілліс приміряв різні культові образи, зокрема поліцейського, морського офіцера та спортсмена.

У 1979 році він залишив гурт, після чого Village People продовжили виступати з іншими вокалістами. Водночас Вілліс не припинив боротьбу за свої авторські права.

У 2012 році він виграв судову справу щодо прав на пісні Y.M.C.A. та In The Navy, отримавши 33% від гонорарів. Через три роки його частку збільшили до 50%. У 2017-му він повернувся до Village People та знову вирушив у гастрольний тур.

Як Вілліс та його гурт підкорили Трампа

Навіть якщо ви не знали про артиста чи його репертуар, ви точно чули хіт Y.M.C.A. в політиці. У 2020 році президент США Дональд Трамп почав використовувати композицію на своїх мітингах.

Спочатку Вілліс виступав проти цього. Однак згодом гурт змінив свою позицію і навіть виступив на заході напередодні інавгурації Трампа у 2025 році.

Трамп та Village People (фото: Getty Images)