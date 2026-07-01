Умер Виктор Виллис - фронтмен Village People и голос хита, который обожает Трамп

Фронтмен культовой американской группы Village People Виктор Уиллис умер в 74 года. Он был голосом и соавтором всемирно известного хита Y.M.C.A., а также одним из основателей диско-коллектива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию группы в Facebook .

Что известно о смерти Виктора Уиллиса

По данным коллектива, артист умер 30 июня после непродолжительной, но агрессивной болезни.

"Мы с глубокой грустью сообщаем о смерти Виктора Уиллиса, солиста Village People. Он умер во вторник, 30 июня 2026 года, после непродолжительной, но агрессивной болезни. Семья просит уважать право на конфиденциальность", - говорилось в сообщении.

Также смерть музыканта подтвердила его жена Карен Хафф-Уиллис.

Виктор Уиллис умер в 74 года (фото: facebook.com/RealVillagePeople)

Биография и музыкальная деятельность артиста

Уиллис родился 1 июля 1951 года в Техасе. Над развитием вокальных способностей работал в церкви своего отца, который был баптистским проповедником.

Затем получил актерские и танцевальные навыки и переехал в Нью-Йорк, где присоединился к труппе Negro Ensemble Company. Артист принимал участие в мюзиклах, пьесах, в частности в оригинальной бродвейской постановке The Wiz.

Безумную популярность Виктор получил в конце 1970-х с развитием диско-группы Village People. Он был одним из основателей легендарного коллектива, чьи песни Y.M.C.A., Go West, Macho Man и In The Navy стали настоящими хитами.



Интересно, что название музыкального проекта было вдохновлено районом Гринвич-Виллидж в Нью-Йорке, который считается историческим центром гей-общества. Со временем песня Y.M.C.A. стала неофициальным гимном среди его представителей.

Сам Уиллис говорил, что создавал эту композицию, опираясь на собственный опыт взросления. Он хотел, чтобы она подходила образу жизни любого человека. У других участников группы было свое видение.

Во время выступлений Уиллис примерил различные культовые образы, в частности полицейского, морского офицера и спортсмена.

В 1979 году он покинул группу, после чего Village People продолжили выступать с другими вокалистами. В то же время Уиллис не прекратил борьбу за свои авторские права.

В 2012 году он выиграл судебное дело по правам на песни Y.M.C.A. и In The Navy, получив 33% от гонораров. Через три года его долю увеличили до 50%. В 2017-м он вернулся в Village People и снова отправился в гастрольный тур.

Как Уиллис и его группа покорили Трампа

Даже если вы не знали об артисте или его репертуаре, вы точно слышали хит Y.M.C.A. в политике. В 2020 году президент США Дональд Трамп стал использовать композицию на своих митингах.

Сначала Уиллис выступал против этого. Однако позже группа изменила свою позицию и даже выступила на мероприятии накануне инаугурации Трампа в 2025 году.

Трамп и Village People (фото: Getty Images)