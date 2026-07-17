Померла "Голубина леді": не стало зірки "Сам удома" та лауреатки "Оскара" Бренди Фрікер

Померла ірландська акторка Бренда Фрікер, яка запам'яталася глядачам ролями у фільмах "Сам удома-2" та "Моя ліва нога". Їй був 81 рік.

Про це РБК-Україна розповідає з посиланням на BBC .

Перша оскароносна ірландка

Про смерть акторки повідомив її агент Філ Белфілд. Він зізнався, що для нього було великою честю працювати з Брендою, а її талант назавжди залишиться в пам'яті колег і мільйонів шанувальників.

Фрікер народилася в Дубліні та почала акторську кар'єру ще у 1960-х роках. Спочатку вона грала в театрі та на телебаченні, а згодом стала однією з найвідоміших ірландських акторок.

Світове визнання Бренді принесла роль матері головного героя у фільмі "Моя ліва нога". За цю роботу у 1990 році вона отримала премію "Оскар" за найкращу жіночу роль другого плану та стала першою ірландською акторкою, яка здобула цю престижну нагороду.

Запам'яталася роллю у "Сам удома-2"

Для багатьох глядачів Фрікер назавжди залишиться загадковою жінкою, яка годувала голубів у Центральному парку в комедії "Сам удома-2: Загублений у Нью-Йорку". Саме з її героїнею подружився Кевін у виконанні Маколея Калкіна.

Також акторка багато років грала медсестру Меган Роуч у популярному британському серіалі "Невідкладна допомога".

Крім цього, вона знялася у фільмах "Тож я вийшла заміж за вбивцю з сокирою", "Час убивати", "Ангели на дальньому полі" та "Вероніка Герін".

Попри всесвітню славу, Фрікер зізнавалася, що після отримання "Оскара" її кар'єра склалася не так, як вона очікувала. В одному з останніх інтерв'ю акторка жартувала, що престижна нагорода не принесла ні грошей, ні більшої кількості ролей. За її словами, після перемоги її навіть почали рідше запрошувати до нових проєктів, називаючи це своєрідним "прокляттям Оскара".