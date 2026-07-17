Умерла "Голубиная леди": не стало звезды "Сам дома" и лауреатки "Оскара" Бренды Фрикер

Умерла ирландская актриса Бренда Фрикер, запомнившаяся зрителям ролями в фильмах "Сам дома-2" и "Моя левая нога". Ей был 81 год.

Об этом РБК-Украина рассказывает со ссылкой на BBC .

Первая оскароносная ирландка

О смерти актрисы сообщил ее агент Фил Белфилд. Он признался, что ему было большой честью работать с Брендой, а ее талант навсегда останется в памяти коллег и миллионов поклонников.

Фрикер родилась в Дублине и начала актерскую карьеру еще в 1960-х годах. Сначала она играла в театре и на телевидении, а затем стала одной из самых известных ирландских актрис.

Мировое признание Бренди принесло роль матери главного героя в фильме "Моя левая нога". За эту работу в 1990 году она получила премию "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана и стала первой ирландской актрисой, получившей престижную награду.

Запомнилась ролью в "Сам дома-2"

Для многих зрителей Фрикер навсегда останется загадочной женщиной, которая кормила голубей в Центральном парке в комедии "Сам дома-2: Потерянный в Нью-Йорке". Именно с ее героиней подружился Кевин в исполнении Маколея Калкина.

Также актриса много лет играла медсестру Меган Роуч в популярном британском сериале "Неотложная помощь".

Кроме этого, она снялась в фильмах "Итак, я вышла замуж за убийцу с топором", "Время убивать", "Ангелы на дальнем поле" и "Вероника Герин".

Несмотря на мировую славу, Фрикер признавалась, что после получения "Оскара" ее карьера сложилась не так, как она ожидала. В одном из последних интервью актриса шутила, что престижная награда не принесла ни денег, ни большему количеству ролей. По ее словам, после победы ее даже стали реже приглашать в новые проекты, называя это своеобразным "проклятием Оскара".