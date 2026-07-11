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Померла зірка першого в світі серіалу про парамедиків "Надзвичайна ситуація" Рендольф Мантут

13:02 11.07.2026 Сб
2 хв
Стрічка налічувала шість сезонів і вважалася найпопулярнішою кінороботою того часу
aimg Наталя Крижанівська
Померла зірка першого в світі серіалу про парамедиків "Надзвичайна ситуація" Рендольф Мантут Рендольф Мантут (фото: instagram.com/randolphrandymantooth)
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Американський актор Рендольф Мантут, який здобув популярність завдяки ролі парамедика Джонні Гейджа в культовому серіалі "Надзвичайна ситуація" ("Emergency!"), помер у віці 80 років.

Про це РБК-Україна повідомляє з посиланням на Hollywood Reporter.

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Важка недуга забрала життя актора

Про смерть актора повідомив його брат Дональд. За його словами, Мантута не стало у хоспісі в місті Вентура, штат Каліфорнія. Поруч із ним до останнього були рідні та близькі друзі.

Також відомо, що артист тривалий час боровся з онкологічними захворюваннями. У різні роки лікарі діагностували в нього рак горла та рак підшлункової залози. Останнім часом хвороба значно погіршила його стан.

Зірка першого в світі серіалу про роботу парамедиків

Найбільшу популярність актор здобув 1972 року після виходу серіалу "Надзвичайна ситуація!", де зіграв парамедика Джонні Гейджа. Проєкт виходив шість сезонів і став одним із перших телесеріалів, що розповідав про роботу працівників екстреної медичної допомоги. Під час зйомок Мантут сам виконував більшість трюків.

Після успіху парамедичного шоу актор знімався й в інших популярних серіалах:

  • "Даллас",
  • "Ангели Чарлі",
  • "Човен кохання",
  • "Генеральний госпіталь,
  • "Мислити, як злочинець",
  • "Та, що говорить з привидами",
  • "Сини анархії".

Протягом багатьох років він також підтримував пожежників, парамедиків і працівників швидкої допомоги, беручи участь у різних благодійних та професійних ініціативах.

Померла зірка першого в світі серіалу про парамедиків &quot;Надзвичайна ситуація&quot; Рендольф МантутАктор Рендольф Мантут (фото: instagram.com/randolphrandymantooth)

Рендольф Мантут народився в Сакраменто, навчався в Американській академії драматичних мистецтв у Нью-Йорку. Після себе він залишив дружину Крістен, брата Дональда та сестру Тоню.

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