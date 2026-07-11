Померла зірка першого в світі серіалу про парамедиків "Надзвичайна ситуація" Рендольф Мантут
Американський актор Рендольф Мантут, який здобув популярність завдяки ролі парамедика Джонні Гейджа в культовому серіалі "Надзвичайна ситуація" ("Emergency!"), помер у віці 80 років.
Про це РБК-Україна повідомляє з посиланням на Hollywood Reporter.
Важка недуга забрала життя актора
Про смерть актора повідомив його брат Дональд. За його словами, Мантута не стало у хоспісі в місті Вентура, штат Каліфорнія. Поруч із ним до останнього були рідні та близькі друзі.
Також відомо, що артист тривалий час боровся з онкологічними захворюваннями. У різні роки лікарі діагностували в нього рак горла та рак підшлункової залози. Останнім часом хвороба значно погіршила його стан.
Зірка першого в світі серіалу про роботу парамедиків
Найбільшу популярність актор здобув 1972 року після виходу серіалу "Надзвичайна ситуація!", де зіграв парамедика Джонні Гейджа. Проєкт виходив шість сезонів і став одним із перших телесеріалів, що розповідав про роботу працівників екстреної медичної допомоги. Під час зйомок Мантут сам виконував більшість трюків.
Після успіху парамедичного шоу актор знімався й в інших популярних серіалах:
- "Даллас",
- "Ангели Чарлі",
- "Човен кохання",
- "Генеральний госпіталь,
- "Мислити, як злочинець",
- "Та, що говорить з привидами",
- "Сини анархії".
Протягом багатьох років він також підтримував пожежників, парамедиків і працівників швидкої допомоги, беручи участь у різних благодійних та професійних ініціативах.
Актор Рендольф Мантут (фото: instagram.com/randolphrandymantooth)
Рендольф Мантут народився в Сакраменто, навчався в Американській академії драматичних мистецтв у Нью-Йорку. Після себе він залишив дружину Крістен, брата Дональда та сестру Тоню.