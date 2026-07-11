Умерла звезда первого в мире сериала о парамедиках "Чрезвычайная ситуация" Рендольф Мантут

Американский актер Рендольф Мантут, получивший известность благодаря роли парамедика Джонни Гейджа в культовом сериале "Чрезвычайная ситуация" ("Emergency!"), скончался в возрасте 80 лет.

Об этом РБК-Украина сообщает со ссылкой на Hollywood Reporter .

Тяжелый недуг унес жизни актера

О смерти актера сообщил его брат Дональд. По его словам, Мантута не стало в хосписе в Вентуре, штат Калифорния. Рядом с ним до последнего родные и близкие друзья.

Также известно, что артист долго боролся с онкологическими заболеваниями. В разные годы врачи диагностировали рак горла и рак поджелудочной железы. В последнее время болезнь значительно усугубила его состояние.

Звезда первого в мире сериала о работе парамедиков

Наибольшую популярность актер приобрел в 1972 году после выхода сериала "Чрезвычайная ситуация!", где сыграл парамедика Джонни Гейджа. Проект выходил шесть сезонов и стал одним из первых телесериалов, рассказывающих о работе работников экстренной медицинской помощи. Во время съемок Мантут сам производил большинство трюков.

После успеха парамедицинского шоу актер снимался и в других популярных сериалах:

"Даллас",

"Ангелы Чарли",

"Лодка любви",

"Генеральный госпиталь,

"Мыслить, как преступник",

"Говорящая с привидениями",

"Сыновья анархии".

В течение многих лет он также поддерживал пожарных, парамедиков и работников скорой помощи, принимая участие в различных благотворительных и профессиональных инициативах.

Актер Рэндольф Мантут (фото: instagram.com/randolphrandymantooth)

Рендольф Мантут родился в Сакраменто, обучался в Американской академии драматических искусств в Нью-Йорке. После себя он оставил жену Кристен, брата Дональда и сестру Тоню.