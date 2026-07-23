"Пошкоджена особистість": Річард Гір різко пройшовся по Трампу і спрогнозував його "кінець"

Голлівудський актор Річард Гір знову розкритикував президента США Дональда Трампа. 76-річний лауреат премії "Золотий глобус" заявив, що нинішній політичний період не триватиме вічно, а після його завершення світ матиме шанс змінитися на краще.

Про це РБК-Україна розповідає з посиланням на публікацію зі сторінки "Purpleroom_politics" в Instagram .

Епоха Трампа закінчиться

Свою позицію актор озвучив у відео, яке почали активно поширювати американські соцмережі. Гір переконаний, що вплив Трампа та його політики не буде тривати нескінченно. Водночас артист вважає, що нинішні події вже завдали значної шкоди багатьом людям.

Говорячи про президента США, Гір зробив жорстку заяву та висловив власні припущення щодо його особистості.

"Він - шахрайська особистість, яка так багато зруйнувала. Він завдав болю стільком людям і спричинив стільки смертей. Але це колись скінчиться. Він старий чоловік. У нього пошкоджена особистість. Видно, що в нього, мабуть, було жахливе дитинство, щоб стати тим, ким він є зараз", - заявив актор.

Майбутнє без Трампа

Однак попри все вищевикладене, головною думкою виступу Гіра все ж стала не критика Трампа, а його бачення майбутнього. Актор порівняв політичні процеси з маятником і припустив, що світ уже наблизився до межі авторитарних тенденцій.

"Я вважаю, що світ, безперечно, рухається за принципом маятника: ми вже деякий час рухалися в бік авторитаризму, але, на мою думку, цей процес досяг своєї межі, і тепер ситуація повертається назад", - пояснив він.

На думку Річарда, пережиті потрясіння можуть стати для суспільства важливим уроком. Він сподівається, що люди зможуть використати цей досвід, щоб побудувати більш відповідальне майбутнє.

"Я думаю, що ми можемо зробити так, щоб це повернення відбулося з мудрістю, яку ми винесемо з цього процесу, щоб ми стали кращими завдяки тому, що пройшли через це, і щоб у нас з’явилося почуття відповідальності один за одного та один перед одним", - підсумував актор.

Що ще відомо про позицію Річарда Гіра щодо політики США

Голлівудський актор уже багато років відкрито говорить про політику та суспільні проблеми. Гір активно підтримує права людини, виступає на захист Тибету та багато років привертає увагу до становища тибетців. Він також підтримує Далай-ламу та критикує політику Китаю щодо Тибету.

У США Гір відомий як послідовний критик Дональда Трампа. Останнім часом актор особливо гостро висловлюється про політику американського президента. Він вважає, що дії Трампа негативно вплинули на країну та суспільство, а також побоюється посилення авторитарних настроїв.

Окремо Гір неодноразово порушував тему ставлення США до мігрантів і біженців. Актор виступає за більш гуманну політику та вважає, що люди, які шукають безпеки, заслуговують на допомогу й повагу.

Загалом публічна позиція Річарда Гіра зосереджена на правах людини, гуманітарних питаннях і боротьбі з авторитаризмом. Свою популярність він активно використовує, щоб привертати увагу до політичних та соціальних проблем, які вважає важливими.