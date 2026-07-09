"Постійно накриває". Падалко зізналася, як переживає мобілізацію сина
Телеведуча Марічка Падалко відверто розповіла, як змінилося її життя після того, як син долучився до війська. Вона зізналася, що переживає його службу значно важче, ніж чоловіка, а також пояснила, чому хлопець попросив не згадувати про нього публічно.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю ведучої Маші Єфросиніній.
Що сказала Падалко про мобілізацію сина
Михайло встав на захист країни у 18 років. За словами телеведучої, його мобілізація стала для неї непростим випробуванням.
"Мобілізація чоловіка у порівнянні з мобілізацією сина - це взагалі незрівнянні речі... Стільки переживань і хвилювань йде за сина. Це для мене досі незбагнені речі, які я не можу прийняти до кінця", - поділилася вона.
Ведуча розповіла, що після мобілізації бачила сина лише на фотографії у військовій формі й свідомо не дозволяє собі уявляти його під час виконання бойових завдань.
"Я не уявляю його на бойовому завданні. Можливо, навіть не хочу ці картинки мати в голові, просто щоб зберегти свою психіку, щоб прокидатися, засинати. Коли в мене з'являються якісь приступи переживань, то це дуже несподівано і вони не пов'язані взагалі з його військовою службою", - зазначила вона.
Марічка Падалко з сином (фото: facebook.com/marichka.padalko)
Після того як Падалко публічно повідомила про рішення сина долучитися до війська, наряду з позитивними відгуками у соцмережах з'явилися знецінюючі коментарі. Згодом він попросив маму не говорити про нього публічно, щоб побратими не знали про його відомих батьків.
Телеведуча наголосила, що Михайло не просто був мобілізований, а підписав контракт "18-24" на посаду пілота БПЛА, яка передбачає виконання бойових завдань.
Падалко не приховує, що їй досі складно усвідомити, як швидко подорослішав її син.
"Коли я розумію, що він ще п'ять років тому грав у футбол і був маленькою лялею, якому я на День святого Миколая клала якийсь пряник під подушку, а тепер в цей день вітаю з Днем Збройних Сил України, постійно накриває..." - зізналася вона
Падалко розповіла про сина-військового (фото: instagram.com/marichkapadalko)
"У нього дуже фантастичні результати"
Водночас ведуча підкреслила, що рішення про службу було виваженим. Родина домовилася, що хлопець спершу завершить перший курс навчання в Києво-Могилянській академії, після чого повернеться до розмови про мобілізацію.
Мамі Михайло розповідає небагато, але, за її словами, у нього гарні резултьтати.
"У нього дуже фантастичні результати, але на війні є такі випробування, до яких ти точно не готовий у 19 років. Він занадто багато бере на себе відповідальності за речі, за які точно відповідає Росія, а не Михайло Соболєв", - сказала Падалко.
Марічка зізналася, що найбільшу надію їй дає те, що контракт сина має визначений термін служби. Водночас вона не виключає, що після його завершення він може залишитися у війську.
"Я нічого в житті не чекаю, але я дуже чекаю, коли закінчаться ці два роки. Звісно, не факт, що він не захоче подовжити. Я боюся про це навіть говорити, але принаймні я цього чекаю", - поділилася ведуча.
Марічка також зазначила, що визначені строки служби могли б значно полегшити життя усіх військовослужбовців та їхніх родин.
"Мені здається, що коли у військовослужбовців та їхніх дружин з'являться якісь терміни, чого вони чекають, це дуже полегшить і життя, і стосунки, і взагалі атмосферу в суспільстві", - сказала вона.