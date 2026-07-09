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"Постоянно накрывает". Падалко призналась, как переживает мобилизацию сына

23:57 09.07.2026 Чт
3 мин
Телеведущая поделилась деталями службы 19-летнего парня
aimg Сюзанна Аль Мариди
"Постоянно накрывает". Падалко призналась, как переживает мобилизацию сына Маричка Падалко (скриншот)
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Телеведущая Маричка Падалко откровенно рассказала, как изменилась ее жизнь после того, как сын присоединился к армии. Она призналась, что переживает его службу гораздо тяжелее, чем мужа, а также объяснила, почему парень попросил не упоминать о нем публично.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью ведущей Маши Ефросининой.

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Что сказала Падалко о мобилизации сына

Михаил встал на защиту страны в 18 лет. По словам телеведущей, его мобилизация стала для нее непростым испытанием.

"Мобилизация мужа по сравнению с мобилизацией сына - это вообще несравнимые вещи... Столько переживаний и волнений идет за сына. Это для меня до сих пор непостижимые вещи, которые я не могу принять до конца", - поделилась она.

Ведущая рассказала, что после мобилизации видела сына только на фотографии в военной форме и сознательно не позволяет себе представлять его во время выполнения боевых задач.

"Я не представляю его на боевой задаче. Возможно, даже не хочу эти картинки иметь в голове, просто чтобы сохранить свою психику, чтобы просыпаться, засыпать. Когда у меня появляются какие-то приступы переживаний, это очень неожиданно и они не связаны вообще с его военной службой", - отметила она.

&quot;Постоянно накрывает&quot;. Падалко призналась, как переживает мобилизацию сынаМаричка Падалко с сыном (фото: facebook.com/marichka.padalko)

После того, как Падалко публично сообщила о решении сына присоединиться к войску, наряду с положительными отзывами в соцсетях появились обесценивающие комментарии. Потом он попросил маму не говорить о нем публично, чтобы собратья не знали о его известных родителях.

Телеведущая подчеркнула, что Михаил не просто был мобилизован, а подписал контракт "18-24" на должность пилота БПЛА, предусматривающей выполнение боевых задач.

Падалко не скрывает, что ей до сих пор сложно понять, как быстро повзрослел ее сын.

"Когда я понимаю, что он еще пять лет назад играл в футбол и был маленькой лялей, которой я на День святого Николая клала какой-то пряник под подушку, а теперь в этот день поздравляю с Днем Вооруженных Сил Украины, постоянно накрывает..." - призналась она

&quot;Постоянно накрывает&quot;. Падалко призналась, как переживает мобилизацию сынаПадалко рассказала о сыне-военном (фото: instagram.com/marichkapadalko)

"У него очень фантастические результаты"

В то же время ведущая подчеркнула, что решение о службе было взвешенным. Семья договорилась, что парень сначала завершит первый курс обучения в Киево-Могилянской академии, после чего вернется к разговору о мобилизации.

Маме Михаил рассказывает немного, но, по ее словам, у него хорошие результаты.

"У него очень фантастические результаты, но на войне есть такие испытания, к которым ты точно не готов в 19 лет. Он слишком много берет на себя ответственность за вещи, за которые точно отвечает Россия, а не Михаил Соболев", - сказала Падалко.

Маричка призналась, что наибольшую надежду ей дает то, что у контракта сына есть определенный срок службы. В то же время она не исключает, что после его завершения он может остаться в армии.

"Я ничего в жизни не жду, но я очень жду, когда закончатся эти два года. Конечно, не факт, что он не захочет продлить. Я боюсь об этом даже говорить, но, по крайней мере, я этого жду", - поделилась ведущая.

Маричка также отметила, что определенные сроки службы могли бы значительно облегчить жизнь всех военнослужащих и их семей.

"Мне кажется, что когда у военнослужащих и их дружин появятся какие-то сроки, чего они ждут, это очень облегчит и жизнь, и отношения, и вообще атмосферу в обществе", - сказала она.

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