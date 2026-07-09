"Постійно накриває". Падалко зізналася, як переживає мобілізацію сина

Що сказала Падалко про мобілізацію сина

Михайло встав на захист країни у 18 років. За словами телеведучої, його мобілізація стала для неї непростим випробуванням.

"Мобілізація чоловіка у порівнянні з мобілізацією сина - це взагалі незрівнянні речі... Стільки переживань і хвилювань йде за сина. Це для мене досі незбагнені речі, які я не можу прийняти до кінця", - поділилася вона.

Ведуча розповіла, що після мобілізації бачила сина лише на фотографії у військовій формі й свідомо не дозволяє собі уявляти його під час виконання бойових завдань.

"Я не уявляю його на бойовому завданні. Можливо, навіть не хочу ці картинки мати в голові, просто щоб зберегти свою психіку, щоб прокидатися, засинати. Коли в мене з'являються якісь приступи переживань, то це дуже несподівано і вони не пов'язані взагалі з його військовою службою", - зазначила вона.

Марічка Падалко з сином (фото: facebook.com/marichka.padalko)​​​​​​​

Після того як Падалко публічно повідомила про рішення сина долучитися до війська, наряду з позитивними відгуками у соцмережах з'явилися знецінюючі коментарі. Згодом він попросив маму не говорити про нього публічно, щоб побратими не знали про його відомих батьків.

Телеведуча наголосила, що Михайло не просто був мобілізований, а підписав контракт "18-24" на посаду пілота БПЛА, яка передбачає виконання бойових завдань.

Падалко не приховує, що їй досі складно усвідомити, як швидко подорослішав її син.

"Коли я розумію, що він ще п'ять років тому грав у футбол і був маленькою лялею, якому я на День святого Миколая клала якийсь пряник під подушку, а тепер в цей день вітаю з Днем Збройних Сил України, постійно накриває..." - зізналася вона

Падалко розповіла про сина-військового (фото: instagram.com/marichkapadalko)

"У нього дуже фантастичні результати"

Водночас ведуча підкреслила, що рішення про службу було виваженим. Родина домовилася, що хлопець спершу завершить перший курс навчання в Києво-Могилянській академії, після чого повернеться до розмови про мобілізацію.

Мамі Михайло розповідає небагато, але, за її словами, у нього гарні резултьтати.

"У нього дуже фантастичні результати, але на війні є такі випробування, до яких ти точно не готовий у 19 років. Він занадто багато бере на себе відповідальності за речі, за які точно відповідає Росія, а не Михайло Соболєв", - сказала Падалко.

Марічка зізналася, що найбільшу надію їй дає те, що контракт сина має визначений термін служби. Водночас вона не виключає, що після його завершення він може залишитися у війську.

"Я нічого в житті не чекаю, але я дуже чекаю, коли закінчаться ці два роки. Звісно, не факт, що він не захоче подовжити. Я боюся про це навіть говорити, але принаймні я цього чекаю", - поділилася ведуча.

Марічка також зазначила, що визначені строки служби могли б значно полегшити життя усіх військовослужбовців та їхніх родин.

"Мені здається, що коли у військовослужбовців та їхніх дружин з'являться якісь терміни, чого вони чекають, це дуже полегшить і життя, і стосунки, і взагалі атмосферу в суспільстві", - сказала вона.