Принц Гаррі програв суд проти британського таблоїда: у чому причина

Принц Гаррі зазнав поразки у судовому спорі проти британського видавця Associated Newspapers Limited (ANL). Рішення суду оголосили 7 липня, коли герцог Сассекський прибув до Лондона для участі в заході, пов'язаному з Invictus Games.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на People .

Що вирішив суд

Гаррі був одним із семи позивачів у справі про порушення права на приватність проти видавництва Associated Newspapers Limited.

Разом із ним заяву до суду подали ще кілька осіб, серед яких співак Елтон Джон, акторка Елізабет Герлі та колишня дружина Джуда Лоу Сейді Фрост.

Позивачі стверджували, що видання Daily Mail та Mail on Sunday публікували матеріали, інформацію для яких отримали незаконними методами. Йшлося про публікації, які виходили з 1990-х років по 2011 рік.

Втім, домогтися позитивних результатів позивачам не вдалося. Після 46-денного розгляду справи суддя Метью Ніклін відхилив усі вимоги.

Він дійшов висновку, що позивачі не змогли довести свої звинувачення щодо незаконного збору приватної інформації. Мова йшла про використання приватних детективів, отримання даних шляхом обману, прослуховування телефонів або хабарів.

Суддя зазначив, що самих лише підозр недостатньо для таких обвинувачень. Крім того, надані докази не підтвердили, що розглянуті в межах справи статті стали результатом незаконного збору інформації.

Наступне засідання у справі призначене на 29 і 30 липня. На ньому сторони обговорять питання, пов'язані з виконанням рішення суду.

Чи відреагував принц Гаррі на поразку

Рішення суду з'явилося 7 липня. У цей день герцог Сассекський прибув до лондонського Chatham House, де проходив захід з нагоди його ініціативи Invictus Games.

Журналісти пишуть, що зовні він не демонстрував розчарування чи невдоволення, а натомість мав життєрадісний та зосереджений настрій.

Водночас в Associated Newspapers Limited назвали рішення суду "переконливою перемогою" для Daily Mail, її журналістів і свободи преси.

У компанії також заявили, що прагнутимуть отримати відшкодування витрат, понесених під час захисту в суді.

Що відомо про судові тяганини Гаррі з медіа

Варто зазначити, що принц Гаррі не вперше веде боротьбу з таблоїдами. Раніше вони з Меган виграли окрему справу проти Mail on Sunday через публікацію особистого листа герцогині до її батька у 2018 році. Тоді їм вдалося отримати компенсацію в розмірі 1 мільйона фунта стерлінгів.

Крім того, Гаррі уклав мирову угоду з видавцем газети The Sun, який виплатив компенсацію та приніс офіційні вибачення за незаконні дії.