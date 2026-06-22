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Принц Гаррі в обіймах дітей: Меган Маркл показала рідкісне фото

12:58 22.06.2026 Пн
2 хв
У цьому сімейному моменті приховано більше, ніж здається на перший погляд
aimg Катерина Собкова
Принц Гаррі в обіймах дітей: Меган Маркл показала рідкісне фото Меган Маркл (фото: Getty Images)
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Меган Маркл опублікувала рідкісне сімейне фото, на якому принц Гаррі в обіймах дітей у домашній атмосфері. Публікацію вона присвятила Дню батька, який відзначили вчора, 21 червня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на її публікацію в Instagram.

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Меган Маркл показала принца Гаррі з дітьми

На фото принц Гаррі позує разом із дітьми у невимушеній домашній атмосфері. Герцог стоїть на колінах та обіймає сина й доньку, які буквально обсіли батька з обох боків. Гаррі усміхається, не приховуючи радості від часу, проведеного з родиною.

Лілібет ніжно притиснулася до тата з одного боку. Для фото дівчинка обрала світлий літній комплект, а її образ доповнили сонцезахисні окуляри та рюкзак у вигляді жирафа.

Тим часом Арчі обійняв батька за шию з іншого боку. Хлопчик позував у шортах і футболці зі спортивним принтом.

Кадр показав принца Гаррі далеко від офіційних заходів і королівських обов'язків - просто як люблячого батька у колі найрідніших людей.

Принц Гаррі в обіймах дітей: Меган Маркл показала рідкісне фотоПринц Гаррі, Арчі та Лілібет (фото: instagram.com/meghan)

Меган Маркл також додала до публікації зворушливе привітання з нагоди Дня батька.

"Вони такі щасливі, що мають тебе. Ми всі щасливі. З Днем батька нашого єдиного і неповторного", - написала вона.

Що відомо про стосунки Меган і Гаррі

Меган Маркл і принц Гаррі вперше зустрілися на початку липня 2016 року через спільного знайомого. Спочатку пара не афішувала свої стосунки та намагалася тримати їх у приватності.

Згодом Гаррі зізнавався, що під час подорожі до Ботсвани відчув, що Меган є його "спорідненою душею". У листопаді 2017 року вони оголосили про заручини, а вже 19 травня 2018 року офіційно стали подружжям.

6 травня 2019 року в пари народився син Арчі, а у червні 2021 року - донька Лілібет.

Із 2020 року Меган і Гаррі мешкають у США разом із дітьми. Їхні стосунки з британською королівською родиною суттєво змінилися після рішення скласти королівські обов’язки.

Принц Гаррі в обіймах дітей: Меган Маркл показала рідкісне фотоМеган, принц Гаррі та Лілібет (фото: instagram.com/meghan)

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