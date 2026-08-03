Притула показав однорічного сина і розкрив його незвичне домашнє прізвисько

Український телеведучий, волонтер і громадський діяч Сергій Притула вперше за тривалий час показав фото молодшого сина Марко та привітав його з днем народження.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на його допис в Instagram.

Притула показав найменшого сина

Наймолодшому синові шоумена виповнився один рік. З цієї нагоди він опублікував фото з хлопчиком і залишив тепле привітання.

За словами Притули, офіційно хлопчика звуть Марко Сергійович, однак у родині його лагідно називають Калачиком. Таке прізвисько використовує сам батько, а донька Стефанія називає молодшого брата "красунчиком".

"Наймолодшому з Притул сьогодні 1 рік! Марко Сергійович - офіційно. Калачик - версія тата. Красунчик - версія Стефанії", - написав він.

Також Притула з гумором зазначив, що син уже став "беззаперечним володарем призу глядацьких симпатій" серед друзів родини та "головним посміхуном Києва".

На завершення волонтер побажав синові щасливої долі та звернувся до всіх українських дітей.

"Щасливої долі, Калачику! І тобі, і всім українським дітям!" - написав Притула.

Притула показав сина (фото: instagram.com/siriy_ua)

Що відомо про особисте життя Сергія Притули

Першою дружиною Сергія Притули була Юлія Андрійчук. Вони одружилися у 2007 році, а вже наступного року стали батьками сина Дмитра. Згодом подружжя розлучилося.

Із 2015 року Притула перебуває у шлюбі з Катериною Сопельник. Подружжя виховує трьох спільних дітей: доньок Соломію та Стефанію, а також молодшого сина Марка, якому виповнився один рік.