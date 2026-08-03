Притула показал годовалого сына и раскрыл его необычное домашнее прозвище

Украинский телеведущий, волонтер и общественный деятель Сергей Притула впервые за долгое время показал фото младшего сына Марко и поздравил его с днем рождения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Instagram.

Притула показал самого маленького сына

Младшему сыну шоумена исполнился один год. По этому случаю он опубликовал фото с мальчиком и оставил теплое поздравление.

По словам Притулы, официально мальчика зовут Марко Сергеевич, однако в семье его ласково называют Калачиком. Такое прозвище использует сам отец, а дочь Стефания называет младшего брата "красавчиком".

"Самому младшему из Притул сегодня 1 год! Марко Сергеевич - официально. Калачик - версия папы. Красавчик - версия Стефании", - написал он.

Также Притула с юмором отметил, что сын уже стал "безоговорочным обладателем приза зрительских симпатий" среди друзей семьи и "главной улыбкой Киева".

В завершение волонтер пожелал сыну счастливой судьбы и обратился ко всем украинским детям.

"Счастливой судьбы, Калачик! И тебе, и всем украинским детям!" - написал Притула.

Притула показал сына (фото: instagram.com/siriy_ru)

Что известно о личной жизни Сергея Притулы

Первой женой Сергея Притулы была Юлия Андрийчук. Они поженились в 2007 году, а уже в следующем году стали родителями сына Дмитрия. Впоследствии супруги развелись.

С 2015 года Притула состоит в браке с Екатериной Сопельник. Супруги воспитывают троих общих детей: дочерей Соломию и Стефанию, а также младшего сына Марка, которому исполнился один год.