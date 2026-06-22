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Притула вперше показав обличчя молодшого сина: зворушливі фото з хрещення у Лаврі

12:07 22.06.2026 Пн
2 хв
У цих фото прихований символізм, про який Притула написав окремо
aimg Катерина Собкова
Притула вперше показав обличчя молодшого сина: зворушливі фото з хрещення у Лаврі Сергій Притула з дружиною та сином (фото: instagram.com/siriy_ua)
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Колишній ведучий і шоумен, а тепер волонтер Сергій Притула вперше показав обличчя молодшого сина Марко. Зворушливими кадрами родина поділилася після таїнства хрещення, яке відбулося у Києво-Печерській лаврі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост в Instagram громадського діяча.

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Притула показав сина

Притула опублікував серію сімейних світлин, зроблених під час особливого дня. Для урочистої події вся родина обрала світлі образи у стилі total white - лляний одяг білого кольору, який підкреслив атмосферу свята.

На одному з кадрів Сергій та Катерина зробили селфі всередині храму на тлі позолоченого іконостаса. Притула тримає маленького Марка на руках, а сам хлопчик уважно дивиться в об'єктив камери.

Притула вперше показав обличчя молодшого сина: зворушливі фото з хрещення у ЛавріСергій Притула з найменшим сином (фото: instagram.com/siriy_ua)

Ще на одному фото волонтер піднімає сина високо над головою на подвір'ї Лаври. На тлі видно золоті куполи та величний фасад собору, а малюк щиро усміхається.

Також подружжя показало кадр, на якому Сергій ніжно веде сина за руку бруківкою біля храму. Марко впевнено крокує поруч із батьком, тримаючись за його руку.

Притула вперше показав обличчя молодшого сина: зворушливі фото з хрещення у ЛавріСергій Притула показав обличчя сина (фото: instagram.com/siriy_ua)

Притула похрестив сина

У дописі Притула розповів, що хрестини відбулися саме у Києво-Печерській лаврі, і назвав це символічним.

"У православних поповнення! Нині Марко в прямому сенсі цього слова прийшов на свої хрестини!" - зазначив він у дописі.

"росіє бʼє шахедами по нашій святині, але Лавра живе і приймає парафіян! Бачу великий символізм у тому, що таїнство хрещення відбулось саме тут. Світло переможе темряву!" - написав він.

Притула вперше показав обличчя молодшого сина: зворушливі фото з хрещення у ЛавріСергій Притула з дружиною та сином (фото: instagram.com/siriy_ua)

Що відомо про особисте життя Притули

Перший шлюб Сергія Притули з Юлією Андрійчук був укладений у 2007 році в Тернополі. Через рік у подружжя народився син Дмитро, однак згодом пара вирішила розійтися.

У 2015 році волонтер вдруге одружився - його обраницею стала Катерина Сопельник. Разом вони виховують трьох дітей: доньок Соломію та Стефанію, а також сина Марка, який народився у 1 серпня 2025 року.

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