Притула впервые показал лицо младшего сына: трогательные фото с крещения в Лавре

Бывший телеведущий и шоумен, а теперь волонтер Сергей Притула впервые показал лицо своего младшего сына Марко. Трогательными снимками семья поделилась после таинства крещения, которое состоялось в Киево-Печерской лавре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост в Instagram общественного деятеля.

Притула показал сына

Притула опубликовал серию семейных фотографий, сделанных в этот особенный день. Для торжественного события вся семья выбрала светлые наряды в стиле total white - льняную одежду белого цвета, которая подчеркнула атмосферу праздника.

На одном из кадров Сергей и Екатерина сделали селфи внутри храма на фоне позолоченного иконостаса. Притула держит маленького Марко на руках, а сам мальчик внимательно смотрит в объектив камеры.

Сергей Притула с младшим сыном (фото: instagram.com/siriy_ua)

Еще на одном фото волонтер поднимает сына высоко над головой во дворе Лавры. На заднем плане видны золотые купола и величественный фасад собора, а малыш искренне улыбается.

Также супруги показали снимок, на котором Сергей нежно ведет сына за руку по брусчатке возле храма. Марко уверенно шагает рядом с отцом, держась за его руку.

Сергей Притула показал лицо сына (фото: instagram.com/siriy_ua)

Притула окрестил сына

В посте Притула рассказал, что крестины состоялись именно в Киево-Печерской лавре, и назвал это символичным.

"У православных пополнение! Сегодня Марко в прямом смысле этого слова пришел на свои крестины!" - отметил он в посте.

"россия бьет шахедами по нашей святыне, но Лавра живет и принимает прихожан! Вижу большой символизм в том, что таинство крещения состоялось именно здесь. Свет победит тьму!" - написал он.

Сергей Притула с женой и сыном (фото: instagram.com/siriy_ua)

Что известно о личной жизни Притулы

Первый брак Сергея Притулы с Юлией Андрийчук был заключен в 2007 году в Тернополе. Через год у супругов родился сын Дмитрий, однако впоследствии пара решила расстаться.

В 2015 году волонтер во второй раз женился - его избранницей стала Екатерина Сопельник. Вместе они воспитывают троих детей: дочерей Соломию и Стефанию, а также сына Марко, который родился 1 августа 2025 года.