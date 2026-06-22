Притула вперше показав обличчя молодшого сина: зворушливі фото з хрещення у Лаврі

Колишній ведучий і шоумен, а тепер волонтер Сергій Притула вперше показав обличчя молодшого сина Марко. Зворушливими кадрами родина поділилася після таїнства хрещення, яке відбулося у Києво-Печерській лаврі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост в Instagram громадського діяча.
Притула опублікував серію сімейних світлин, зроблених під час особливого дня. Для урочистої події вся родина обрала світлі образи у стилі total white - лляний одяг білого кольору, який підкреслив атмосферу свята.
На одному з кадрів Сергій та Катерина зробили селфі всередині храму на тлі позолоченого іконостаса. Притула тримає маленького Марка на руках, а сам хлопчик уважно дивиться в об'єктив камери.
Ще на одному фото волонтер піднімає сина високо над головою на подвір'ї Лаври. На тлі видно золоті куполи та величний фасад собору, а малюк щиро усміхається.
Також подружжя показало кадр, на якому Сергій ніжно веде сина за руку бруківкою біля храму. Марко впевнено крокує поруч із батьком, тримаючись за його руку.
У дописі Притула розповів, що хрестини відбулися саме у Києво-Печерській лаврі, і назвав це символічним.
"У православних поповнення! Нині Марко в прямому сенсі цього слова прийшов на свої хрестини!" - зазначив він у дописі.
"росіє бʼє шахедами по нашій святині, але Лавра живе і приймає парафіян! Бачу великий символізм у тому, що таїнство хрещення відбулось саме тут. Світло переможе темряву!" - написав він.
Перший шлюб Сергія Притули з Юлією Андрійчук був укладений у 2007 році в Тернополі. Через рік у подружжя народився син Дмитро, однак згодом пара вирішила розійтися.
У 2015 році волонтер вдруге одружився - його обраницею стала Катерина Сопельник. Разом вони виховують трьох дітей: доньок Соломію та Стефанію, а також сина Марка, який народився у 1 серпня 2025 року.