"Проходжу складний етап": відома співачка повідомила про розставання з нареченим

Про це РБК-Україна повідомляє з посиланням на сторінку блогерки в Instagram .

Важкий період

За словами блогерки, зараз вона переживає непростий період, тому попросила підписників не ставити запитань про її колишнього обранця та не цікавитися його подальшим життям.

"Ми розійшлись з Ігорем. Хочу на цій сторіз закінчити нашу історію. Ми багато разом пройшли. Але все прийшло до завершення. Прошу не згадувати мені нічого за нього, не писати за його подальше життя, бо проходжу зараз складний етап", - написала вона.

Водночас виконавиця не стала розкривати, що саме стало причиною розставання. Вона лише наголосила, що рішення було спільним і вони змогли завершити стосунки без конфліктів. Христина також попросила прихильників не шукати прихованих причин і не поширювати чуток, адже всі подробиці залишаться між ними.

"Ми розійшлись як дорослі люди. В кожного свій шлях тепер. Дякую йому за все: за досвід, за все пройдене разом. Прошу не ображати нікого з нашої пари. Не вигадувати та не догадувати. Все залишиться тільки між нами двома. Ми залишились в нормальних стосунках", - резюмувала блогерка.

Сторіз Христонько щодо розставання з нареченим (скриншот)

Варто додати, що вже колишній обранець Христини - блогер Ігор Розумяк також підтвердив факт розставання. У своїх сторіз він опублікував аналогічне зізнання, фактично продублювавши зміст допису екснареченої.

Сторіз Ігоря Розумяка (скриншот)

Що ще відомо про пару

Христина Христонько та Ігор Розумяк тривалий час були однією з найвідоміших пар серед українських блогерів. Вони не приховували своїх почуттів, часто ділилися спільними світлинами та відео, а також розповідали підписникам про важливі моменти свого життя.

Ігор та Христина (фото: instagram.com/igor.rozumiak)

У грудні 2024 року Ігор освідчився коханій, після чого пара офіційно оголосила про заручини. Закохані активно готувалися до майбутнього весілля та неодноразово ділилися планами на спільне майбутнє.

Втім, попри заручини, історія їхнього кохання завершилася розставанням.