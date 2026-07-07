ua en ru
Вт, 07 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Шоу бізнес »

"Проходжу складний етап": відома співачка повідомила про розставання з нареченим

15:54 07.07.2026 Вт
2 хв
Причину розриву пара не розголошує
aimg Наталя Крижанівська
"Проходжу складний етап": відома співачка повідомила про розставання з нареченим Христина Христонько (фото: instagram.com/_kristonko)
Будь у курсі, а не в шоці! Додай змісту своїй стрічці разом з РБК-Україна в Google

Українська співачка та блогерка Христина Христонько (відома як KRISTONKO) повідомила про розрив із нареченим Ігорем Розумяком, зазначивши, що "їхня спільна історія добігла кінця".

Про це РБК-Україна повідомляє з посиланням на сторінку блогерки в Instagram.

Більше цікавого: Фаворитка "Холостяка" Діана Зотова розлучилася з футболістом після історії з Цимбалюком

Важкий період

За словами блогерки, зараз вона переживає непростий період, тому попросила підписників не ставити запитань про її колишнього обранця та не цікавитися його подальшим життям.

"Ми розійшлись з Ігорем. Хочу на цій сторіз закінчити нашу історію. Ми багато разом пройшли. Але все прийшло до завершення. Прошу не згадувати мені нічого за нього, не писати за його подальше життя, бо проходжу зараз складний етап", - написала вона.

Водночас виконавиця не стала розкривати, що саме стало причиною розставання. Вона лише наголосила, що рішення було спільним і вони змогли завершити стосунки без конфліктів. Христина також попросила прихильників не шукати прихованих причин і не поширювати чуток, адже всі подробиці залишаться між ними.

"Ми розійшлись як дорослі люди. В кожного свій шлях тепер. Дякую йому за все: за досвід, за все пройдене разом. Прошу не ображати нікого з нашої пари. Не вигадувати та не догадувати. Все залишиться тільки між нами двома. Ми залишились в нормальних стосунках", - резюмувала блогерка.

&quot;Проходжу складний етап&quot;: відома співачка повідомила про розставання з нареченим

Сторіз Христонько щодо розставання з нареченим (скриншот)

Варто додати, що вже колишній обранець Христини - блогер Ігор Розумяк також підтвердив факт розставання. У своїх сторіз він опублікував аналогічне зізнання, фактично продублювавши зміст допису екснареченої.

&quot;Проходжу складний етап&quot;: відома співачка повідомила про розставання з нареченим

Сторіз Ігоря Розумяка (скриншот)

Що ще відомо про пару

Христина Христонько та Ігор Розумяк тривалий час були однією з найвідоміших пар серед українських блогерів. Вони не приховували своїх почуттів, часто ділилися спільними світлинами та відео, а також розповідали підписникам про важливі моменти свого життя.

&quot;Проходжу складний етап&quot;: відома співачка повідомила про розставання з нареченимІгор та Христина (фото: instagram.com/igor.rozumiak)

У грудні 2024 року Ігор освідчився коханій, після чого пара офіційно оголосила про заручини. Закохані активно готувалися до майбутнього весілля та неодноразово ділилися планами на спільне майбутнє.

Втім, попри заручини, історія їхнього кохання завершилася розставанням.

Більше цікавого:

Топ-6 завидних холостячок українського шоу-бізнесу

Тарас Тополя зізнався, як пояснив дітям факт розлучення

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Шоу-бізнес Новини шоу-бізнесу Зірки шоу-бізнесу
Новини
Білий дім назвав час зустрічі Зеленського і Трампа в Туреччині
Білий дім назвав час зустрічі Зеленського і Трампа в Туреччині
Аналітика
Здоров'я погіршилося у 70% українців: ВООЗ про вплив війни на старіння та хронічні хвороби
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна Здоров'я погіршилося у 70% українців: ВООЗ про вплив війни на старіння та хронічні хвороби