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"Прохожу сложный этап": известная певица сообщила о расставании с женихом

15:54 07.07.2026 Вт
2 мин
Причину разрыва пара не разглашает
aimg Наталия Крижановская
"Прохожу сложный этап": известная певица сообщила о расставании с женихом Христина Христонько (фото: instagram.com/_kristonko)
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Украинская певица и блогер Христина Христонько (известная как KRISTONKO) сообщила о разрыве с женихом Игорем Розумяком, отметив, что "их общая история подошла к концу".

Об этом РБК-Украина сообщает со ссылкой на страницу блоггера в Instagram.

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Трудный период

По словам блоггера, сейчас она переживает непростой период, поэтому попросила подписчиков не задавать вопросы о ее бывшем избраннике и не интересоваться его дальнейшей жизнью.

"Мы разошлись с Игорем. Хочу на этой встрече закончить нашу историю. Мы много вместе прошли. Но все пришло к завершению. Прошу не вспоминать мне ничего за него, не писать за его дальнейшую жизнь, потому что прохожу сейчас сложный этап", - написала она.

В то же время исполнительница не стала раскрывать, что именно послужило причиной расставания. Она лишь подчеркнула, что решение было общим, и они смогли завершить отношения без конфликтов. Кристина также попросила сторонников не искать скрытых причин и не распространять слухи, ведь все подробности останутся между ними.

"Мы разошлись как взрослые люди. У каждого свой путь теперь. Спасибо ему за все: за опыт, за все пройденное вместе. Прошу не обижать никого из нашей пары. Не придумывать и не догадывать. Все останется только между нами двумя. Мы остались в нормальных отношениях", - резюмировала блоггер.

&quot;Прохожу сложный этап&quot;: известная певица сообщила о расставании с женихом

Сториз Христонько насчет расставания с женихом (скриншот)

Стоит добавить, что уже бывший избранник Кристины - блогер Игорь Розумяк также подтвердил факт расставания. В своих стразах он опубликовал аналогичное признание, фактически продублировав содержание корреспонденции эксневесты.

&quot;Прохожу сложный этап&quot;: известная певица сообщила о расставании с женихом

Сторез Игоря Розумяка (скриншот)

Что еще известно о паре

Христина Христонько и Игорь Розумяк долгое время были одной из известнейших пар среди украинских блоггеров. Они не скрывали своих чувств, часто делились общими фотографиями и видео, а также рассказывали подписчикам о важных моментах своей жизни.

&quot;Прохожу сложный этап&quot;: известная певица сообщила о расставании с женихомИгорь и Кристина (фото: instagram.com/igor.rozumiak)

В декабре 2024 года Игорь сделал предложение любимой, после чего пара официально объявила о помолвке. Влюбленные активно готовились к предстоящей свадьбе и неоднократно делились планами на общее будущее.

Впрочем, несмотря на помолвку, история их любви завершилась расставанием.

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