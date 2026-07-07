"Прохожу сложный этап": известная певица сообщила о расставании с женихом

Украинская певица и блогер Христина Христонько (известная как KRISTONKO) сообщила о разрыве с женихом Игорем Розумяком, отметив, что "их общая история подошла к концу".

Об этом РБК-Украина сообщает со ссылкой на страницу блоггера в Instagram .

Трудный период

По словам блоггера, сейчас она переживает непростой период, поэтому попросила подписчиков не задавать вопросы о ее бывшем избраннике и не интересоваться его дальнейшей жизнью.

"Мы разошлись с Игорем. Хочу на этой встрече закончить нашу историю. Мы много вместе прошли. Но все пришло к завершению. Прошу не вспоминать мне ничего за него, не писать за его дальнейшую жизнь, потому что прохожу сейчас сложный этап", - написала она.

В то же время исполнительница не стала раскрывать, что именно послужило причиной расставания. Она лишь подчеркнула, что решение было общим, и они смогли завершить отношения без конфликтов. Кристина также попросила сторонников не искать скрытых причин и не распространять слухи, ведь все подробности останутся между ними.

"Мы разошлись как взрослые люди. У каждого свой путь теперь. Спасибо ему за все: за опыт, за все пройденное вместе. Прошу не обижать никого из нашей пары. Не придумывать и не догадывать. Все останется только между нами двумя. Мы остались в нормальных отношениях", - резюмировала блоггер.

Сториз Христонько насчет расставания с женихом (скриншот)

Стоит добавить, что уже бывший избранник Кристины - блогер Игорь Розумяк также подтвердил факт расставания. В своих стразах он опубликовал аналогичное признание, фактически продублировав содержание корреспонденции эксневесты.

Сторез Игоря Розумяка (скриншот)

Что еще известно о паре

Христина Христонько и Игорь Розумяк долгое время были одной из известнейших пар среди украинских блоггеров. Они не скрывали своих чувств, часто делились общими фотографиями и видео, а также рассказывали подписчикам о важных моментах своей жизни.

Игорь и Кристина (фото: instagram.com/igor.rozumiak)

В декабре 2024 года Игорь сделал предложение любимой, после чего пара официально объявила о помолвке. Влюбленные активно готовились к предстоящей свадьбе и неоднократно делились планами на общее будущее.

Впрочем, несмотря на помолвку, история их любви завершилась расставанием.