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"Просто замінять". Савіцька приголомшила заявою про майбутнє Мартиновської в "МастерШеф"

19:16 25.06.2026 Чт
2 хв
Інфлюенсерка пояснила, якими можуть бути наслідки після гучного скандалу з кулінаркою
aimg Сюзанна Аль Маріді
"Просто замінять". Савіцька приголомшила заявою про майбутнє Мартиновської в "МастерШеф" Тетяна Савіцька та Ольга Мартиновська (колаж: РБК-Україна)
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Українська експертка з інфлюенс-маркетингу Тетяна Савіцька прокоментувала скандал довкола зізнання Ольги Мартиновської в розмові з Машою Єфросиніною. Вона припустила, якими можуть бути наслідки для кулінарки.

Про це Тетяна розповіла в інтерв'ю РБК-Україна.

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Що чекає на Мартиновську та "МастеШеф"

За словами Савіцької, подібні історії в публічному полі часто мають довготривалі репутаційні наслідки, навіть якщо сторони принесли вибачення.

"Оля втратила свою репутацію на дуже довгий час. Коли ти втрачаєш особистий бренд на ринку, його відновити майже неможливо, відверто кажучи", - зазначила вона.

Інфлюенсера впевнена, що скандальні спогади про дитинство взагалі не мали потрапляти у світ.

"Треба було це не публікувати. Треба думати наперед. Це, можливо, було створено спеціально. Дівчата не думали про наслідки, бо жоден матеріал не публікується без погодження. Можливо, тут є якась прихована історія, про яку ми не знаємо. Як на мене, можливо, Оля це сказала не подумавши", - заявила вона.

&quot;Просто замінять&quot;. Савіцька приголомшила заявою про майбутнє Мартиновської в &quot;МастерШеф&quot;Савіцька про скандал з Мартиновською (скриншот)

Тетяна вважає, що викрутитися з такого скандалу майже неможливо. Вона також висловилася про не надто вдалу антикризову комунікацію Мартиновської.

"Можна було б допомогти притулкам, віддати гонорари з реклами, створити абсолютно іншу сторону скандалу. Але я думаю, що її PR-служби трошечки зараз туплять, не знають, що робити. Думаю, що всі переживають через це", - поділилася вона.

Окремо Савіцька прокоментувала можливі наслідки для "МастерШеф". Вона вважає, що проєкт навряд чи ризикуватиме репутацією.

"Її вже не буде там 100%, побачите. "МастерШеф" не зможе загубити свою репутацію через одну ведучу. Цю ведучу просто замінять, бо репутація шоу важливіша", - пояснила вона.


Нагадаємо, у новому сезоні "МастерШеф" Мартиновська має бути ведучою шоу. У травні вона оголосила, що покидає місце судді.

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