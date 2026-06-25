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"Просто заменят". Савицкая поразила заявлением о будущем Мартыновской в "МастерШеф"

19:16 25.06.2026 Чт
2 мин
Инфлюэнсер объяснила, какими могут быть последствия после громкого скандала с кулинаркой
aimg Сюзанна Аль Мариди
"Просто заменят". Савицкая поразила заявлением о будущем Мартыновской в "МастерШеф" Татьяна Савицкая и Ольга Мартыновская (коллаж: РБК-Украина)
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Украинская эксперт по инфлюэнс-маркетингу Татьяна Савицкая прокомментировала скандал вокруг признания Ольги Мартыновской в разговоре с Машей Ефросининой. Она предположила, какими могут быть последствия для кулинарки.

Об этом Татьяна рассказала в интервью РБК-Украина .

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Что ждет Мартыновскую и "МастеШеф"

По словам Савицкой, подобные истории в публичном поле часто имеют длительные репутационные последствия, даже если стороны принесли извинения.

"Оля потеряла свою репутацию на очень долгое время. Когда ты теряешь личный бренд на рынке, его восстановить почти невозможно, честно говоря", - отметила она.

Инфлюэнсер уверена, что скандальные воспоминания о детстве вообще не должны попадать в мир.

"Надо было это не публиковать. Надо думать вперед. Это, возможно, было создано специально. Девушки не думали о последствиях, потому что ни один материал не публикуется без согласования. Возможно, здесь есть какая-то скрытая история, о которой мы не знаем. По-моему, возможно, Оля это сказала не подумав", - заявила она.

&quot;Просто заменят&quot;. Савицкая поразила заявлением о будущем Мартыновской в &quot;МастерШеф&quot;Савицкая о скандале с Мартыновской (скриншот)

Татьяна считает, что выкрутиться из такого скандала почти невозможно. Она также высказалась о не слишком удачной антикризисной коммуникации Мартыновской.

"Можно было бы помочь приютам, отдать гонорары по рекламе, создать совершенно другую сторону скандала. Но я думаю, что ее PR-службы немножко сейчас тупят, не знают, что делать. Думаю, что все переживают из-за этого", - поделилась она.

Отдельно Савицкая прокомментировала возможные последствия для "МастерШеф". Она считает, что проект вряд ли будет рисковать репутацией.

"Ее уже не будет там 100%, увидите. "МастерШеф" не сможет потерять свою репутацию из-за одной ведущей. Эту ведущую просто заменят, потому что репутация шоу важнее", - объяснила она.


Напомним, в новом сезоне "МастерШеф" Мартыновская должна быть ведущей шоу. В мае она объявила, что покидает место судьи .

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