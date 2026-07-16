Не рак: агент уперше розкрив справжню причину смерті зірки "Парку Юрського періоду" Сема Нілла

Звістка про смерть Сема Нілла сколихнула його прихильників по всьому світу. З огляду на це, представник актора все ж розкрив справжню причину його смерті та пояснив, чому родина насправді вирішила порушити мовчання.

Про це РБК-Україна повідомляє з посиланням на Deadline .

Від чого помер Сем Нілл

Агент актора Філіп Гренц повідомив, що зірка фільму "Парк Юрського періоду" помер через пневмонію. За його словами, він вирішив оприлюднити цю інформацію, щоб зупинити чутки та неправдиві повідомлення, які почали поширюватися після смерті Нілла.

Про смерть 78-річного актора його родина ранше повідомила в соцмережах. Рідні зазначили, що він помер раптово, хоча перед цим успішно проходив лікування від раку.

Гренц також розповів, що Сем Нілл був дуже закритою людиною і не любив зайвої уваги до свого особистого життя. Саме тому сім'я проведе прощання у вузькому колі на його фермі в Новій Зеландії.

Колеги вшанували пам'ять актора

Попри серйозну хворобу, Сем Нілл продовжував активно працювати. За останній рік він завершив зйомки одразу чотирьох проєктів, які ще побачать глядачі. Серед них - "Ґодзілла x Конг: Супернова" та романтична комедія "Останній курорт" із Дейзі Рідлі.

Сем Нілл (фото: Getty Images)

Після смерті актора десятки його колег висловили співчуття. Кілліан Мерфі, який працював із Ніллом над серіалом "Гострі козирки", зізнався, що щиро захоплювався ним. А режисер Стівен Спілберг наголосив, що Сем Нілл назавжди залишиться в пам'яті своїх друзів, колег і мільйонів шанувальників.

Родина актора також попросила всіх, хто хоче вшанувати його пам'ять, замість квітів підтримати благодійні організації, якими він опікувався за життя. Зокрема, фонди, що допомагають онкохворим, розвивають медицину та займаються збереженням природи Нової Зеландії.

Що відомо про Сема Нілла

Сем Нілл був одним із найвідоміших акторів Нової Зеландії. Світову славу йому принесла роль доктора Алана Гранта у культовій франшизі "Парк Юрського періоду", однак за понад п'ять десятиліть кар'єри він зіграв більш ніж у 150 фільмах і серіалах.

Крім акторства, Нілл захоплювався виноробством. Він був власником виноградника "Two Paddocks" у регіоні Центральне Отаго в Новій Зеландії, де виробляли преміальні сорти піно нуар. Актор часто зізнавався, що робота на виноградниках допомагала йому відпочити від зйомок, і називав виноробство своєю другою пристрастю після кіно.

Також Сем Нілл багато уваги приділяв природоохоронній діяльності. Він підтримував екологічні проєкти, виступав за збереження дикої природи Нової Зеландії та фінансував ініціативи, спрямовані на захист місцевих лісів і рідкісних видів тварин.

2022 року актор вперше публічно повідомив, що бореться з агресивною формою раку крові. Попри хворобу, він не припинив працювати: продовжував зніматися у кіно, писав мемуари та часто спілкувався з шанувальниками. Сам Нілл неодноразово говорив, що не хоче, аби його запам'ятали лише через хворобу, адже головною справою свого життя вважав кіно.