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Ярославський пояснив, чому хоче піти із "МастерШеф" і відповів на чутки про "владу" Ектора

10:39 24.07.2026 Пт
2 хв
Відомий кулінар поділився планами на майбутнє
aimg Наталя Крижанівська
Ярославський пояснив, чому хоче піти із "МастерШеф" і відповів на чутки про "владу" Ектора Володимир Ярославський (фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova)
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Суддя кулінарного шоу "МастерШеф" Володимир Ярославський розповів про своє майбутнє в проєкті. Він пояснив, чому замислився над тим, щоб зробити паузу, а також відреагував на розмови про нібито особливий вплив Ектора Хіменеса-Браво на шоу та його учасників.

Про це РБК-Україна повідомляє з посиланням на програму "Тур з зірками".

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Пауза в "МастерШеф"

Кулінар не став приховувати, що останнім часом замислюється про перерву в роботі над популярним в Україні проєктом. За його словами, рішення пов'язане не з конфліктами чи проблемами всередині команди, а насамперед із власним бажанням трохи змінити темп життя та взяти час для себе.

При цьому Ярославський наголосив, що не йдеться про остаточне прощання з "МастерШеф". Він лише хоче дозволити собі паузу, адже за роки роботи в проєкті встиг неабияк втомитися від постійного напруженого графіка.

Ярославський відповів на чутки про Ектора

Окремо Ярославський вирішив прокоментувати й чутки, які час від часу з'являються навколо "МастерШеф". Зокрема, йому довелося відреагувати на припущення, що нібито хтось із суддів або учасників може залишатися в проєкті лише завдяки Ектору Хіменесу-Браво. Ярославський не погодився з такими розмовами та наголосив, що не варто приписувати одному судді надмірний вплив на шоу.

Ярославський пояснив, чому хоче піти із &quot;МастерШеф&quot; і відповів на чутки про &quot;владу&quot; ЕктораСудді шоу "МастерШеф" (фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova)

Водночас він підкреслив професійні якості свого колеги та зізнався, що Ектор має величезний досвід, яким охоче ділиться з іншими. За словами Ярославського, поруч із таким фахівцем можна постійно вчитися новому.

"Усі ці розмови про те, що хтось тримається в "МастерШефі" лише завдяки Ектору - неправда. Ектор - великий професіонал із колосальним досвідом. Він дуже багато знає, постійно ділиться порадами, поважає колег, і в нього можна вчитися безкінечно", - зазначив він.

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