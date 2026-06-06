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Шерон Стоун зізналась, через який вчинок чоловіка розірвала багаторічний шлюб

11:22 06.06.2026 Сб
2 хв
Подружжя перебувало у стосунках близько 5 років
Крижанівська Наталя
Шерон Стоун зізналась, через який вчинок чоловіка розірвала багаторічний шлюб Шерон Стоун (фото: Getty Images)
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Голлівудська акторка Шерон Стоун вперше відверто розповіла про події, які поставили крапку в її другому шлюбі. Зірка зізналася, що вирішальним моментом стала реакція чоловіка на серйозні проблеми з її здоров'ям.

Про це РБК-Україна розповідає з посиланням на інтерв'ю акторки для подкасту Девіда Баньо "Людина, яка вірила в мене".

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Непростий період

На початку 2000-х лікарі виявили у Стоун великі утворення в грудях. Через високий ризик онкології медики рекомендували провести складну операцію та видалити обидві молочні залози. Хоча сама акторка вірила, що пухлини можуть бути доброякісними, вона без вагань погодилася на хірургічне втручання, щоб себе убезпечити.

Однак найбільше її вразила не сама ситуація, а реакція чоловіка. За словами знаменитості, він був обурений її "легким" рішенням щодо операції та не підтримав зірку в один із найскладніших моментів життя.

"Мій чоловік сказав: "Це смішно", встав і вийшов з кімнати. Він був розлючений через те, що мені доведеться видалити обидві груді. Його хвилювало саме це, а не те, що потенційний рак може мене вбити", - поділилася знаменитість.

Стосунки дали тріщину

Шерон зізналася, що після тієї розмови їхні стосунки фактично закінчилися. Акторка зрозуміла, що в критичній ситуації залишилася сам на сам зі своїми страхами та переживаннями.

Згодом операція пройшла успішно, а результати обстежень показали, що пухлини не були злоякісними. Однак пережиті події кардинально змінили особисте життя голлівудської зірки.

Шерон Стоун зізналась, через який вчинок чоловіка розірвала багаторічний шлюбШерон Стоун (фото: Getty Images)

Шлюб, тривалістю в 5 років

Важливо підкреслити, що, попри те, що Стоун імені колишнього чоловіка не називала, все ж відомо, що у той період вона перебувала у шлюбі з журналістом Філом Бронштейном.

Пара одружилася 1998 року та прожила разом близько п'яти років. Про їхнє розставання стало відомо 2003 року, а офіційно розлучення завершилося на початку 2004-го.

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