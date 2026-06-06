Шэрон Стоун призналась, из-за какого поступка мужа разорвала многолетний брак

Голливудская актриса Шэрон Стоун впервые откровенно рассказала о событиях, которые поставили точку в ее втором браке. Звезда призналась, что решающим моментом стала реакция мужа на серьезные проблемы с ее здоровьем.

Об этом РБК-Украина рассказывает со ссылкой на интервью актрисы для подкаста Дэвида Баньо "Человек, который верил в меня".

Непростой период

В начале 2000-х врачи обнаружили у Стоун большие образования в груди. Из-за высокого риска онкологии медики рекомендовали провести сложную операцию и удалить обе молочные железы. Хотя сама актриса верила, что опухоли могут быть доброкачественными, она без колебаний согласилась на хирургическое вмешательство, чтобы себя обезопасить.

Однако больше всего ее поразила не сама ситуация, а реакция мужа. По словам знаменитости, он был возмущен ее "легким" решением об операции и не поддержал звезду в один из самых сложных моментов жизни.

"Мой муж сказал: "Это смешно", встал и вышел из комнаты. Он был в ярости из-за того, что мне придется удалить обе груди. Его волновало именно это, а не то, что потенциальный рак может меня убить", - поделилась знаменитость.

Отношения дали трещину

Шэрон призналась, что после того разговора их отношения фактически закончились. Актриса поняла, что в критической ситуации осталась один на один со своими страхами и переживаниями.

Впоследствии операция прошла успешно, а результаты обследований показали, что опухоли не были злокачественными. Однако пережитые события кардинально изменили личную жизнь голливудской звезды.

Шэрон Стоун (фото: Getty Images)

Брак, продолжительностью в 5 лет

Важно подчеркнуть, что, несмотря на то, что Стоун имени бывшего мужа не называла, все же известно, что в тот период она состояла в браке с журналистом Филом Бронштейном.

Пара поженилась в 1998 году и прожила вместе около пяти лет. Об их расставании стало известно в 2003 году, а официально развод завершился в начале 2004-го.