СолоХа відповіла, що думає про Трінчер після скандалу через "плагіат" (відео)

Співачка СолоХа прокоментувала ситуацію зі схожістю її кліпу "Булочка" з нещодавнім відео від Ані Трінчер. Артистка пояснила, що не вважає свої слова прямим звинуваченням у плагіаті, але не приховує, що тоді справді побачила багато збігів.

Що СолоХа думає про Трінчер

За словами співачки, тоді вона "чітко побачила" схожість. СолоХа порівняла свій кліп з відео від Трінчер і була певна, що її роботою могли "надихнутися".

"Я просто написала, що вони злизали з "Булочки". Це була моя перша емоція. Мені просто одна людина, потім друга почали кидати посилання: "Подивись, “Булочка”, це “Булочка!". Я побачила всі ці тонкощі: як я розбивала яйце, і вона розбиває так само. Було настільки багато збігів! Навіть мій директор спеціально зробив нарізку", - пояснила артистка.

За словами СолоХи, особисто вони ситуацію з "плагіатом" вона й Трінчер не обговорювали.

"Вона мені не відповіла. Хоча ми з нею знайомі, завжди вітаємося, обіймаємося, цілуємося й ходимо в один тренажерний зал... Люди в шоубізнесі хочуть поговорити, розділитися на дві армії - хтось "за", хтось "проти". Я ж нікому не кажу, що це погано. Навпаки мені дуже приємно, що надихнулися. Я впевнена, що Аня 100% бачила цей кліп, тому що вона в шоубізнесі", - зауважила виконавиця.

"Не побачити кліп у той час було неможливо: була гаряча ротація на "М1" та "М2", тоді тільки їх і дивилися. Може, вона й не знала про всі ці моменти. Ну просто могли б трішечки хоча б змінити", - додала артистка.

Співачка СолоХа коментує ситуацію щодо плагіату (фото: РБК-Україна)

Також СолоХа прокоментувала реакцію частини користувачів, які звинуватили її у надто різких висловлюваннях на адресу колег. На думку співачки, так часто буває серед українських зірок.

"Та у нас увесь шоубізнес так спілкується: або ти стаєш цікавим, або про тебе згадують тільки тоді, коли ти висловлюєш думку з приводу колег. Артисти свідомо йдуть на це, щоб створювати атмосферу в шоубізнесі. Бо якщо цього не робити й не бути чесним", - каже співачка.

"Я завжди, якщо й кажу щось про колег, то тільки коли мене запитують. Навіщо мені просто так про них говорити? А якщо запитують, я відповідаю чесно. Тому чим більше таких обговорень, тим цікавіше. Люди хоча б відволікаються від негативних новин і того, що відбувається в країні", - резюмувала вона.

З чого все почалося

На початку травня СолоХа звернула увагу на новий кліп Трінчер та заявила про схожість окремих сцен зі своєю відеороботою "Булочка". Тоді артистка залишила коментар під публікацією та написала, що побачила надто багато знайомих елементів.

Після цього у соцмережах розгорілося обговорення: частина користувачів підтримала позицію співачки та погодилася, що між роботами є схожі кадри, інші ж заявили, що йдеться лише про популярні художні прийоми та збіги.

Сама Аня Трінчер слова СолоХи публічно не коментувала.