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СолоХа ответила, что думает о Тринчер после скандала из-за "плагиата" (видео)

19:57 11.06.2026 Чт
3 мин
Артистка считает, что не заметить совпадения в видео просто невозможно
aimg Наталия Крижановская
СолоХа ответила, что думает о Тринчер после скандала из-за "плагиата" (видео) Анна Тринчер и СолоХа (коллаж: РБК-Украина)
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Певица СолоХа прокомментировала ситуацию с похожестью ее клипа "Булочка" с недавним видео от Ани Тринчер. Артистка объяснила, что не считает свои слова прямым обвинением в плагиате, но не скрывает, что тогда действительно увидела много совпадений.

Об этом она рассказала в интервью РБК-Украина.

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Что СолоХа думает о Тринчер

По словам певицы, тогда она "четко увидела" сходство. СолоХа сравнила свой клип с видео от Тринчер и была уверена, что ее работой могли "вдохновиться".

"Я просто написала, что они слизали с "Булочки". Это была моя первая эмоция. Мне просто один человек, потом второй начали бросать ссылки: "Посмотри, "Булочка", это "Булочка!". Я увидела все эти тонкости: как я разбивала яйцо, и она разбивает так же. Было настолько много совпадений! Даже мой директор специально сделал нарезку", - пояснила артистка.

По словам СолоХи, лично они ситуацию с "плагиатом" она и Тринчер не обсуждали.

"Она мне не ответила. Хотя мы с ней знакомы, всегда здороваемся, обнимаемся, целуемся и ходим в один тренажерный зал Люди в шоубизнесе хотят поговорить, разделиться на две армии - кто-то "за", кто-то "против". Я же никому не говорю, что это плохо. Наоборот мне очень приятно, что вдохновились. Я уверена, что Аня 100% видела этот клип, потому что она в шоубизнесе", - отметила исполнительница.

"Не увидеть клип в то время было невозможно: была горячая ротация на "М1" и "М2", тогда только их и смотрели. Может, она и не знала обо всех этих моментах. Ну просто могли бы немножечко хотя бы изменить", - добавила артистка.

СолоХа ответила, что думает о Тринчер после скандала из-за &quot;плагиата&quot; (видео)Певица СолоХа комментирует ситуацию относительно плагиата (фото: РБК-Украина)

Также СолоХа прокомментировала реакцию части пользователей, которые обвинили ее в слишком резких высказываниях в адрес коллег. По мнению певицы, так часто бывает среди украинских звезд.

"Да у нас весь шоубизнес так общается: или ты становишься интересным, или о тебе вспоминают только тогда, когда ты высказываешь мнение по поводу коллег. Артисты сознательно идут на это, чтобы создавать атмосферу в шоубизнесе. Потому что если этого не делать и не быть честным", - говорит певица.

"Я всегда, если и говорю что-то о коллегах, то только когда меня спрашивают. Зачем мне просто так о них говорить? А если спрашивают, я отвечаю честно. Поэтому чем больше таких обсуждений, тем интереснее. Люди хотя бы отвлекаются от негативных новостей и того, что происходит в стране", - резюмировала она.

С чего все началось

В начале мая СолоХа обратила внимание на новый клип Тринчер и заявила о схожести отдельных сцен со своей видеоработой "Булочка". Тогда артистка оставила комментарий под публикацией и написала, что увидела слишком много знакомых элементов.

После этого в соцсетях разгорелось обсуждение: часть пользователей поддержала позицию певицы и согласилась, что между работами есть похожие кадры, другие же заявили, что речь идет лишь о популярных художественных приемах и совпадениях.

Сама Аня Тринчер слова СолоХи публично не комментировала.

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