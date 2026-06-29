"Таке народжується лише раз": український співак розкрив, який хіт Ротару вважає недосяжним

Український співак Ігор Целип поділився, яка пісня Софії Ротару для нього давно стала не просто хітом, а частиною української культурної пам’яті.

Про це він розповів в ексклюзивному коментарі РБК-Україна .

За словами артиста, його знайомство з українською естрадою почалося саме з пісень Ротару, які постійно звучали вдома.

"Я виріс на піснях Софії Ротару. Пам’ятаю, як ще маленьким дивився її концерти по телевізору разом із батьками. Для мене вона завжди була прикладом справжньої артистки. Її голос неможливо сплутати ні з ким іншим, а кожна пісня звучала так, ніби вона проживає її разом зі слухачами", - розповідає Целип.

Особливе місце у його музичних спогадах займає саме "Червона рута".

"Це одна з тих пісень, які знає кожен українець незалежно від віку. Вона давно перестала бути просто хітом. Це вже частина нашої культури, нашої історії. Коли звучить "Червона рута", одразу виникають емоції, спогади, відчуття чогось рідного", - говорить співак.

На думку артиста, багато виконавців намагалися по-своєму переосмислити легендарний твір, однак перевершити виконання Ротару так нікому і не вдалося.

Софія Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

"Не тому, що сьогодні немає талановитих артистів. Навпаки, їх дуже багато. Але є речі, які народжуються лише раз. У "Червоній руті" зійшлося все: геніальна музика, слова, час, коли вона з'явилася, і виконавиця, яка зробила її безсмертною", - пояснює Целип.

Співак переконаний, що секрет популярності композиції полягає в її щирості.

"У сучасному світі часто женуться за трендами, переглядами та рейтингами. А "Червона рута" створювалася душею. Саме тому її люблять уже кілька поколінь поспіль", - каже артист.

Ігор Целип також зізнався, що творчість Софії Ротару багато в чому сформувала його музичний смак.

"Я завжди захоплювався тим, як вона тримається на сцені. Без зайвого пафосу, без скандалів. Просто виходить і співає так, що люди слухають затамувавши подих. Це справжній професіоналізм, якому варто вчитися", - зазначив співак.

На його думку, деякі пісні не потребують нових рекордів чи гучних перевершень.

"Є композиції, які не потрібно робити кращими. Їх потрібно берегти. "Червона рута" саме така пісня. Вона вже давно стала легендою", - підсумував виконавець.

Ігор Целип (фото надане пресслужбою артиста)