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"Такое рождается только раз": украинский певец раскрыл, какой хит Ротару считает недостижимым

13:30 29.06.2026 Пн
3 мин
Игорь Целип признался, что творчество Софии Ротару сформировало его музыкальный вкус еще с детства
aimg Иванна Пашкевич
"Такое рождается только раз": украинский певец раскрыл, какой хит Ротару считает недостижимым Игорь Целип и София Ротару (коллаж РБК-Украина)
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Украинский певец Игорь Целип поделился, какая песня Софии Ротару для него давно стала не просто хитом, а частью украинской культурной памяти.

Об этом он рассказал в эксклюзивном комментарии РБК-Украина.

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По словам артиста, его знакомство с украинской эстрадой началось именно с песен Ротару, которые постоянно звучали дома.

"Я вырос на песнях Софии Ротару. Помню, как еще маленьким смотрел ее концерты по телевизору вместе с родителями. Для меня она всегда была примером настоящей артистки. Ее голос невозможно спутать ни с кем другим, а каждая песня звучала так, будто она проживает вместе со слушателями", - рассказывает Целип.

Особое место в его музыкальных воспоминаниях занимает именно "Червона рута".

"Это одна из тех песен, которые знает каждый украинец независимо от возраста. Она давно перестала быть просто хитом. Это уже часть нашей культуры, нашей истории. Когда звучит "Червона рута", сразу возникают эмоции, воспоминания, ощущение чего-то родного", - говорит певец.

По мнению артиста, многие исполнители пытались по-своему переосмыслить легендарное произведение, однако превзойти исполнение Ротару так никому и не удалось.

&quot;Такое рождается только раз&quot;: украинский певец раскрыл, какой хит Ротару считает недостижимымСофия Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

"Не потому, что сегодня нет талантливых артистов. Напротив, их очень много. Но есть вещи, которые рождаются только раз. В "Червоній руті" сошлось все: гениальная музыка, слова, время, когда она появилась, и исполнительница, сделавшая ее бессмертной", - объясняет Целип.

Певец убежден, что секрет популярности композиции состоит в ее искренности.

"В современном мире часто гонятся за трендами, просмотрами и рейтингами. А "Червона рута" создавалась душой. Именно поэтому ее любят уже несколько поколений", - говорит артист.

Игорь Целип также признался, что творчество Софии Ротару во многом сформировало его музыкальный вкус.

"Я всегда увлекался тем, как она держится на сцене. Без лишнего пафоса, без скандалов. Просто выходит и поет так, что люди слушают затаив дыхание. Это настоящий профессионализм, которому стоит учиться", - отметил певец.

По его мнению, некоторые песни не нуждаются в новых рекордах или громких превосходствах.

"Есть композиции, которые не нужно делать лучше. Их нужно беречь. "Червона рута" именно такая песня. Она уже давно стала легендой", - подытожил исполнитель.

&quot;Такое рождается только раз&quot;: украинский певец раскрыл, какой хит Ротару считает недостижимымИгорь Целип (фото предоставлено прессслужбой артиста)

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