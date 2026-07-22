"Це не кров": Анатоліч потрапив у аварію на своєму елітному ретро-авто

Що сталося на дорозі

За словами ведучого, він рухався у щільному потоці машин. Раптом на середній смузі побачив автомобіль Skoda, який стояв просто посеред дороги. Як стверджує Анатоліч, водій не виставив знак аварійної зупинки та не ввімкнув аварійні сигнали.

Через це шоумен не встиг вчасно об'їхати автомобіль і врізався в нього.

"Сталася невелика ДТП. Але головне, що всі живі-здорові, ніхто не постраждав. Та і в автомобілі не такі серйозні пошкодження. До речі, за 20 років за кермом я вперше когось зачепив", - розповів він.

Анатоліч детально розповів про ДТП (скриншот)

Ведучий також зізнався, що не знає, чому саме автомобіль зупинився посеред дороги.

"Це не кров" - що сталося з авто Анатоліча

У результаті зіткнення пошкоджень зазнала ліва частина ретро-кабріолета ведучого. На опублікованих кадрах можна побачити подряпини та вм'ятини на передньому крилі й бампері.

На машині також залишилися червоні сліди від іншого автомобіля. Побачивши їх, дехто міг подумати, що в аварії є постраждалі, однак Анатоліч поспішив пояснити ситуацію.

"Це не кров. Це фарба червоного авто", – наголосив шоумен.

Ведучий показав наслідки пригоди на фото (скриншот)

Попри ДТП, серйозних наслідків аварія не мала. Сам ведучий та інші учасники дорожньої пригоди залишилися неушкодженими.

Що відомо про авто Анатоліча

Шоумен не раз розповідав про свою любов до автомобілів. Однією з найулюбленіших машин ведучого є яскравий жовтий кабріолет BMW 2004 року випуску.

За словами ведучого, мрія про власний кабріолет у нього з'явилася після подорожі до США. Втілити її в життя Анатоліч зміг приблизно десять років тому. Тоді він придбав автомобіль за близько 27 тисяч доларів.

Незважаючи на поважний вік транспортного засобу, Анатоліч не поспішає розлучатися зі своїм BMW. Він розповідав, що машина вже має значний пробіг - близько 283 тисяч кілометрів. Водночас їздить на ній Анатоліч переважно в теплу пору року.

Він також зізнавався, що ця машина подобається йому насамперед через зовнішній вигляд. Сам він називав її не найдорожчою у своєму автопарку, але особливою для себе.

Відомо, що Анатоліч має й інші автомобілі. Серед них - електрокар Volkswagen ID.6 та Mercedes-Benz G-Class. Проте саме жовтий BMW-кабріолет залишається однією з найпомітніших машин ведучого.