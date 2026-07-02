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"Цілувалась". LELÉKA приголомшила зізнанням про стосунки з колегою

20:22 02.07.2026 Чт
2 хв
Артистка прокоментувала чутки про роман з бандуристом, з яким виступала на "Євробаченні-2026"
aimg Сюзанна Аль Маріді
"Цілувалась". LELÉKA приголомшила зізнанням про стосунки з колегою LELÉKA поділилася подробицями особистого життя (фото: Getty Images)
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Українська співачка LELÉKA, яка представляла Україну на "Євробаченні-2026", відверто висловилася про особисте життя та прокоментувала чутки про роман з бандуристом Ярославом Джусем.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю артистки Марічці Падалко.

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Що сказала LELÉKA про Ярослава Джуся

Після спільного виступу на "Євробаченні-2026" шанувальники неодноразово помічали між музикантами хімію.

"Вона існує (хімія - ред.), і це правда. Ярослав - дуже хороша людина. Я можу сказати, що він дійсно став мені дуже близьким другом. Він мене дуже підтримує", - зізналася вона.

Співачка підтвердила, що хімія існує, але наголосила, що "не готова називати щось стосунками".

"Я не готова визначатися зараз з чимось і називати щось стосунками. Дружба - супер. Підтримка - супер. Коліжанські взаємини - супер. Це те, що в нас є. Я йому сказала, що дружба і все", - поділилася вона.

&quot;Цілувалась&quot;. LELÉKA приголомшила зізнанням про стосунки з колегоюLELÉKA та Ярослав Джусь (фото: Getty Images)

Водночась артистка з гумором зізналася, що певний момент близькості між нею та Ярославом був.

"Цілувалась! І не тільки з ним, ще 10 інших є... Я називаю це так: друг із розширеними повноваженнями", - з іронією зазначила вона.

Співачка пояснила, що свідомо не прагне будувати романтичні стосунки. Зараз вона насолоджується своєю свободою. Водночас не приховує, що в майбутньому хоче зустріти людину, з якою зможе створити міцну родину.

"Я хочу, щоб це були здорові, рівноправні стосунки, в яких у нас разом може виникнути це бажання і розуміння, що ми разом хочемо сім’ю", - сказала вона.


Що відомо про особисте життя LELÉKA

Артистка вперше вийшла заміж у 22 роки. Стосунки не склалися через різні погляди на життя.

Як пояснювала LELÉKA, це були перші стосунки. Вони були несвідомі люди, мали дуже дивні уявлення про спільне життя і не розуміли, які в них потреби.

Другим чоловіком став німець, який був молодший за неї. Причиною розставання з ним стали різні погляди на майбутнє. Як з'ясувалося, він не хоче мати дітей.

Артистка зауважила, що офіційно вони ще поки не розлучилися, оскільки в Німеччині цей процем доволі складний.

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