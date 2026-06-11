"Це чесно?" СолоХа поставила незручне питання про участь LELÈKA у "Євробаченні"

Співачка СолоХа висловилася про представництво України на "Євробаченні" та пояснила, чому вважає окремі рішення навколо конкурсу дискусійними. Артистка згадала виконавицю LELÈKA та поставила питання про критерії відбору учасників.

Про це вона висловилася в інтерв’ю РБК-Україна .

Що СолоХа сказала про LELÈKA

За словами СолоХи, вона високо оцінює творчість виконавиці, однак має власне бачення того, хто має представляти країну на міжнародній сцені під час війни.

"Для мене, наприклад, дуже дивно, чому співачка Лелека - чудова виконавиця, безмежно талановита, індивідуальна й гарна, - але чому людина, яка весь цей час жила в Європі, перемогла й отримала квиток представляти Україну на світовій арені?" - каже співачка.

"Коли наші артисти й наші діти сидять під обстрілами. Це чесно?” - додала вона.

Крім того, СолоХа зізналася, що зараз навіть не стежить за конкурсом. Вона не хоче "надихатися" піснями учасників, аби потім не зробити схожий трек.

СолоХа висловилася про "Євробачення" (фото: РБК-Україна)

"Хоча є думки, що, можливо, треба дати щось саме в такому стилі - сльози, страждання. Я розумію, що наша країна зараз у такому стані. Але чого ми прагнемо?" - питає СолоХа.

"Ми хочемо показати, що маємо право боротися за свої права й території. Чому ми тоді маємо плакати? Чому не можемо показати, що ми волелюбні, незламні й офігезні? Показати нашу енергію, що ми крута нація", - зауважила вона.

Що відомо про LELÈKA та її участь у "Євробаченні"

LELÈKA представляла Україну на "Євробаченні-2026" з піснею "Ridnym". Виконавиця отримала право виступити на міжнародному конкурсі після перемоги у Нацвідборі.

LELÈKA на "Євробаченні" (фото: instagram.com/leleka_music)

Втім, ще до фіналу "Євробачення" співачку почали критикувати за те, що вона вже давно мешкає у Німеччині, а не в Україні.

"Я це не можу сприймати як хейт, тому що мені самій болить. Мені самій хочеться повернутися. І я вдячна всім людям, які тут живуть, продовжують бути, військовим, які тримають фронт і роблять все, щоб ворог розумів, що ні, не можна далі. І завдяки їм ми продовжуємо існувати. І такі, як я, зможуть повернутися", - відповідала на це LELÈKA.

У гранд-фіналі конкурсу представниця України виступала під сьомим номером. LELÉKA вразила емоційним виступом і вигукнула зі сцени "Слава Україні".

За підсумками голосування Україна увійшла до топ-10 та посіла 9 місце.