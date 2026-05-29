Український фільм "2000 метрів до Андріївки" отримав "Еммі": деталі

Світове визнання і почесна премія

Нагороду українська стрічка отримала на 47-й церемонії "News&Documentary Emmy Awards" у номінації за найкращу режисуру документального кіно. Захід проходив 27 та 28 травня.

Проте загалом фільм був номінований ще у кількох категоріях, серед яких: найкращий документальний фільм, монтаж, сценарій та операторська робота.

Що відомо про картину

"2000 метрів до Андріївки" розповідає про бої за село Андріївка, що на Донеччині та шлях українських військових через небезпечні позиції ворога. Автори показали війну очима самих бійців - без постановок і прикрас. Камера буквально супроводжує бійців на передовій, передаючи атмосферу напруги, страху та виснаження.

Водночас фільм зосереджений не лише на бойових діях, а й на емоціях військових, їхніх розмовах, переживаннях і взаємній підтримці. У картині немає постановочних сцен, адже усе знято під час реальних бойових операцій.

Що ж стосується назви фільму, то вона символізує відстань, яку українським захисникам довелося долати ціною надзвичайних зусиль і ризику для життя. Стрічка також показує, наскільки важкою є кожна деокупація українських територій.

Якщо говорити про режисера Мстислава Чернова, то, крім нього, над стрічкою працював ще й оператор Алекс Бабенко.

Що означає нагорода "Еммі" для українського кіно

Важливо підкреслити, що премія "Еммі" вважається однією з найважливіших відзнак у сфері телебачення та документалістики. Нею щороку нагороджують найсильніші телевізійні та документальні проєкти з усього світу за професійну режисуру, сценарій, операторську роботу та суспільну важливість.

Для української документалістики це також можливість привернути ще більше уваги до війни та історій людей, які через неї проходять. Крім того, перемога на "Еммі" відкриває нові перспективи для українських авторів, зокрема міжнародні фестивалі, співпрацю з великими студіями та ширшу аудиторію за кордоном.