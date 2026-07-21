Український режисер став членом академії, яка визначає лауреатів "Еммі"

Український режисер і продюсер Володимир Мула отримав нове професійне визнання у США. Він приєднався до Національної академії телевізійних мистецтв і наук, яка щороку визначає лауреатів престижної премії "Еммі".

Про це РБК-Україна повідомляє з посиланням на допис зі сторінки режисера в Instagram .

Українець став членом американської телевізійної академії

Режисер став національним первинним членом (Charter National Member) NATAS. До організації він увійшов у межах нової програми National Professional Membership, створеної для фахівців телевізійної індустрії.

За словами Мули, новий статус допоможе йому розширити професійні контакти та знайти нові можливості для міжнародної співпраці.

"Для мене велика честь приєднатися до професійної спільноти найкращих світових митців та продовжувати робити внесок у сферу спортивних та документальних фільмів. У моєму світі кіновиробництво завжди було про людей, емоції та історії, що виходять далеко за межі екрана", - написав він у своєму дописі.

Також режисер зауважив, що нові професійні знайомства, обмін досвідом та співпраця з колегами з усього світу повинні посприяти появі нових міжнародних проєктів, а також допомогти ще гучніше доносити світові правду про Україну.

До всього членство в NATAS дає можливість брати участь у професійних заходах, спілкуватися з представниками міжнародної телеіндустрії та працювати над новими документальними й художніми проєктами.

Чим відомий український режисер

Національна академія телевізійних мистецтв і наук США об'єднує професіоналів телевізійної сфери. Організація відповідає за вручення національних премій "Еммі" у різних категоріях, зокрема за новини, документальні та спортивні програми, дитячий і сімейний контент, а також технологічні розробки.

Володимир Мула має значний досвід роботи з міжнародними медіа. Він співпрацював із BBC, CBS і CNA, а також працював на великих світових подіях. Режисер висвітлював "Євробачення", чемпіонат світу з футболу 2014 року, Євро-2016, Олімпійські ігри в Ріо-де-Жанейро та Південній Кореї, а також Олімпіаду-2024 у Парижі.

Мула також створив низку документальних фільмів, серед яких "Американська мрія", "ЮКІ", "Нація футболу" та "Гра на перехоплення".

2024 року режисер отримав премію Sports Emmy Awards за документальний мінісеріал "Футбол має тривати". Стрічка розповідає про донецький футбольний клуб "Шахтар".