Валевська вперше розповіла про три викидні: "Треба простити себе"

Співачка Наталія Валевська вперше відверто розповіла про складний шлях до материнства та пережиті втрати. Артистка зізналася, як намагалася зрозуміти причини трагедій і знайти внутрішнє прийняття після важких подій.

Про це вона заявила в інтерв’ю РБК-Україна.

Валевська про пережиті викидні

Під час розмови 45-річна співачка зізналася, що певний період у житті відчувала внутрішній бар'єр, пов'язаний із материнством. За її словами, лише нещодавно вона змогла зрозуміти причини своїх переживань.

"Я відчула, що в певний час заблокувала функцію материнства. Тільки цього року до мене це дійшло. Про материнство я говорити так просто не можу, тому що це дуже болюча для мене тема", - розповіла Валевська.

Артистка наголосила, що пережила кілька важких втрат і вважає себе мамою трьох ненароджених дітей.

"Я пройшла дуже багато втрат. Я мати трьох ненароджених дітей, і це дуже важко. Тому що я не зовсім не мати, я мати", - сказала співачка.

За словами Валевської, цей досвід назавжди залишився частиною її життя.

"Науково доведений факт, що назавжди залишається частина дитини в матері, а ці діти були в мені. Це говорить про те, що вони назавжди будуть зі мною", - додала вона.

Співачка розповіла про втрати у різні роки

Наталія Валевська зазначила, що останні роки стали для неї особливо складними. Вона розповіла, що втрачала дітей, зокрема у 2022 році та минулого.

"Минулого року був момент дуже трагічний для мене. Я втратила дитину. Був також момент і у 2022 році, коли я втратила дитину", - поділилася артистка.

Валевська пояснила, що вирішила говорити про це публічно, аби інші жінки розуміли: шлях до материнства може бути непростим і кожна історія має свої обставини.

Про почуття провини

Артистка також розповіла, що певний час звинувачувала себе у тому, що сталося.

"Хто винен? Я, тому що я колись зробила певний крок. Але я за нього вже попросила у Бога на сповіді. Значить, Бог мене вже простив. Мені треба простити себе", - сказала Валевська.

Вона додала, що причина труднощів із материнством може бути не лише медичною.

"Лікарі не завжди можуть допомогти стати матір'ю. Це не завжди безпліддя, це не завжди патологія. Якщо ви знайдете корінь, вам буде легше з цим працювати", - зазначила співачка.

За словами Валевської, зараз вона працює над тим, щоб краще зрозуміти себе та пережитий досвід.

Валевська створила місце пам'яті для ненароджених дітей

Співачка розповіла, що одним із важливих етапів для неї стало особисте прощання з пережитими втратами.

"Я просто вирішила вийти в ліс. Я визначила місце пам'яті цих трьох ненароджених діточок. Я з ними поговорила. Я поплакала", - згадала артистка.

Валевська наголосила, що важливо дозволяти собі проживати складні емоції.

"І це дуже важливо - прожити цей момент. Це не означає, що ти повинна стати матір'ю", - сказала вона.

Що радить жінкам, які опинилися у подібній ситуації

Співачка також звернулася до жінок, які з різних причин не мають дітей або не можуть стати матерями.

"Ти можеш бути чайлдфрі й маєш право бути щасливою, навіть не народивши дитину у своєму житті. Я прийняла вже, що я можу ніколи не народити дитину", - зазначила Валевська.

Водночас артистка не приховує, що все ще мріє про дитину разом із чоловіком.

"Бажаю, щоб у вас народилися дітки, і в мене з моїм чоловіком народилися дітки. Але, будь ласка, сфокусуйте свою увагу на тому, що ви маєте право бути щасливими попри все", - підсумувала співачка.

Валевська про альтернативні способи материнства

Водночас співачка не відкидає й інші способи стати мамою.

"Я думала про це. Сурогатне (материнство - ред.) - ні, а усиновлення ми розглядаємо. Ми подумаємо про це. У нас ще є час", - зазначила вона.

Що відомо про особисте життя Валевської

Співачка народилася 10 червня 1981 року у Хмельницькому.

Протягом 20 років була одружена з Володимиром Пригладем.

В одному з інтерв'ю Наталія чесно зізналася, що у 2003 році вона перервала вагітність, оскільки у їхньої з Володимиром майбутньої дитини виявили патологію. На той момент їй було 22 роки.

"Я просто була несформована. Ми були ще незрілі, молоді і зробили помилку, за яку я особисто вже пробачила своєму чоловіку і собі пробачила, уже сповідалася, причастилася", - ділилася тоді подробицями вона.

А у 2019 році Валевська розповідала про те, що проходить необхідні обстеження, аби завагітніти. Тоді ж вона перенесла операцію, щоб збільшити шанси на вагітність. А вже у 2022-му стало відомо про її розлучення з Пригладем.

На початку 2025 року співачка оголосила про нові стосунки. Однак ім’я та обличчя нового коханого вона ретельно приховує.

Наталія Валевська (фото: instagram.com/valevska_official)