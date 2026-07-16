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Валевская впервые рассказала о трех выкидышах: "Нужно простить себя"

18:15 16.07.2026 Чт
5 мин
Певица призналась, что долго не могла отпустить боль и искала причину
aimg Катерина Собкова
Валевская впервые рассказала о трех выкидышах: "Нужно простить себя" Наталья Валевская (фото: РБК-Украина)
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Певица Наталья Валевская впервые откровенно рассказала о сложном пути к материнству и пережитых потерях. Артистка призналась, как пыталась понять причины трагедий и найти внутреннее принятие после тяжелых событий.

Об этом она заявила в интервью РБК-Украина.

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Валевская о пережитых выкидышах

Во время разговора 45-летняя певица призналась, что определенный период жизни ощущала внутренний барьер, связанный с материнством. По ее словам, только недавно она смогла понять причины своих переживаний.

"Я почувствовала, что в определенное время заблокировала функцию материнства. Только в этом году до меня это дошло. О материнстве я говорить так просто не могу, потому что это очень болезненная для меня тема", - рассказала Валевская.

Артистка подчеркнула, что пережила несколько тяжелых потерь и считает себя мамой троих нерожденных детей.

"Я прошла через очень много потерь. Я мама троих нерожденных детей, и это очень тяжело. Потому что я не совсем не мама, я мама", - сказала певица.

По словам Валевской, этот опыт навсегда остался частью ее жизни.

"Научно доказан факт, что навсегда остается часть ребенка в матери, а эти дети были во мне. Это говорит о том, что они навсегда будут со мной", - добавила она.

Певица рассказала о потерях в разные годы

Наталья Валевская отметила, что последние годы стали для нее особенно сложными. Она рассказала, что теряла детей, в частности, в 2022 году и в прошлом.

"В прошлом году был момент очень трагичный для меня. Я потеряла ребенка. Был также момент и в 2022 году, когда я потеряла ребенка", - поделилась артистка.

Валевская объяснила, что решила говорить об этом публично, чтобы другие женщины понимали: путь к материнству может быть непростым и у каждой истории есть свои обстоятельства.

О чувстве вины

Артистка также рассказала, что некоторое время обвиняла себя в произошедшем.

"Кто виноват? Я, потому что я когда-то сделала определенный шаг. Но я за него уже попросила у Бога на исповеди. Значит, Бог меня уже простил. Мне нужно простить себя", - сказала Валевская.

Она добавила, что причина трудностей с материнством может быть не только медицинской.

"Врачи не всегда могут помочь стать матерью. Это не всегда бесплодие, это не всегда патология. Если вы найдете корень, вам будет легче с этим работать", - отметила певица.

По словам Валевской, сейчас она работает над тем, чтобы лучше понять себя и пережитый опыт.

Валевская создала место памяти для нерожденных детей

Певица рассказала, что одним из важных этапов для нее стало личное прощание с пережитыми потерями.

"Я просто решила выйти в лес. Я определила место памяти этих троих нерожденных детишек. Я с ними поговорила. Я поплакала", - вспомнила артистка.

Валевская подчеркнула, что важно разрешать себе проживать сложные эмоции.

"И это очень важно - прожить этот момент. Это не значит, что ты должна стать матерью", - сказала она.

Что советует женщинам, оказавшимся в подобной ситуации

Певица также обратилась к женщинам, которые по разным причинам не имеют детей или не могут стать матерями.

"Ты можешь быть чайлдфри и имеешь право быть счастливым, даже не родив ребенка в своей жизни. Я уже приняла, что я могу никогда не родить ребенка", - отметила Валевская.

В то же время артистка не скрывает, что все еще мечтает о ребенке вместе с мужем.

"Желаю, чтобы у вас родились детки, и у меня с моим мужем родились детки. Но, пожалуйста, сфокусируйте свое внимание на том, что вы имеете право быть счастливыми несмотря на все", - подытожила певица.

Валевская об альтернативных способах материнства

В то же время певица не исключает и другие способы стать мамой.

"Я думала об этом. Суррогатное (материнство - ред.) - нет, а усыновление мы рассматриваем. Мы подумаем об этом. У нас еще есть время", - отметила она.

Что известно о личной жизни Валевской

Певица родилась 10 июня 1981 года в Хмельницком.

В течение 20 лет была замужем за Владимиром Пригладем.

В одном из интервью Наталья честно призналась, что в 2003 году она прервала беременность, поскольку у их с Владимиром будущего ребенка обнаружили патологию. В тот момент ей было 22 года.

"Я просто была несформирована. Мы были еще незрелые, молодые и совершили ошибку, за которую я лично уже простила своему мужу и себе простила, уже исповедовалась, причастилась", - делилась тогда подробностями она.

А в 2019 году Валевская рассказывала о том, что проходит необходимые обследования, чтобы забеременеть. Тогда же она перенесла операцию, чтобы увеличить шансы на беременность. А уже в 2022-м стало известно о ее разводе с Пригладем.

В начале 2025 года певица объявила о новых отношениях. Однако имя и лицо нового любимого она тщательно скрывает.

Валевская впервые рассказала о трех выкидышах: &quot;Нужно простить себя&quot;Наталья Валевская (фото : instagram.com/valevska _official )

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