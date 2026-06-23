Вийшов трейлер спін-оффу "Теорії великого вибуху": коли прем'єра

Стримінгова платформа HBO Max випустила новий трейлер серіалу "Stuart Fails to Save the Universe", який стане спінофом культового шоу "Теорія великого вибуху". У центрі сюжету - усім відомий власник магазину коміксів, який разом з командою намагається врятувати світ.

Яким буде спін-офф та коли прем'єра, дізнайтеся в матеріалі РБК-Україна .

Яким буде серіал "Стюарт провалює порятунок Всесвіту"

Головним героєм нового шоу стане усім відомий власник магазину коміксів Стюарт Блум. Він випадково ламає пристрій, створений Шелдоном і Леонардом, і тим самим запускає апокаліпсис.

Щоб запобігти катастрофі, Стюарт вирушає у подорож мультивсесвітом. На допомогу йому приходять дівчина Деніз, геолог Берт та фізик-теоретик Баррі Кріпке.

На своєму шляху героям доведеться зіткнутися з альтернативними версіями знайомих персонажів. Втім, як натякає назва серіалу, місія з порятунку Всесвіту йде не за планом.

"Стюарт провалює порятунок Всесвіту" (кадр з серіалу)

Розробка серіалу стартувала ще у 2023 році. Серед авторів - творці оригіналу Чак Лоррі та Білл Преді, а також сценарист "Месників" Зак Пенн.

Що показали у трейлері

У відео можна побачити, як Стюарт намагається врятувати світ після своєї помилки. Разом з друзями він опиняється у різних реальностях, сповнених небезпек та викликів.



Акторський склад та дата виходу

Кевін Сассман - Стюарт Блум

Лорен Лапкус - Деніз

Браян Поузен - Берт

Джон Росс Бові - Баррі Кріпке

Також до касту долучилися Раян Картрайт, Джош Бренер і Томмі Вокер.

Музичну тему для серіалу створив лауреат премій "Еммі" та "Греммі" Денні Ельфман.

Прем'єра запланована на 23 липня. Перший сезон складається з 10 епізодів, які виходитимуть щотижня.

Every universe needs a hero. We got Stuart.



From the world of #TheBigBangTheory, @StuartFails to Save the Universe premieres in just one month on HBO Max. #SFTSTU pic.twitter.com/MVPl6TtvUe — HBO Max (@hbomax) June 23, 2026

Четвертий серіал у всесвіті "Теорії великого вибуху"

Нагадаємо, що історія про пригоди Стюарта стане четвертим проєктом у франшизі ТВВ. Оригінальний серіал виходив протягом 12 сезонів, після чого отримав приквел "Юний Шелдон", який завершився у 2024 році після семи сезонів.

Пізніше світ побачив ще один спін-оффу - "Перший шлюб Джорджі та Менді", головні ролі в якому виконали Монтана Джордан та Емілі Осмент, який наразі налічує два сезони й був продовжений на третій.