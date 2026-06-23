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Вышел трейлер спин-оффа "Теории большого взрыва": когда премьера

22:25 23.06.2026 Вт
2 мин
Зрителей ожидает возвращение любимых персонажей
aimg Сюзанна Аль Мариди
Вышел трейлер спин-оффа "Теории большого взрыва": когда премьера "Стюарт проваливает спасение Вселенной" (кадр из сериала)
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Стриминговая платформа HBO Max выпустила новый трейлер сериала "Stuart Fails to Save the Universe", который станет спин-оффом культового шоу "Теория большого взрыва". В центре сюжета - всем известный владелец магазина комиксов, который вместе с командой пытается спасти мир.

Каким будет спин-офф и когда премьера, узнайте в материале РБК-Украина .

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Каким будет сериал "Стюарт проваливает спасение Вселенной"

Главным героем нового шоу станет всем известный владелец магазина комиксов Стюарт Блум. Он случайно ломает устройство, созданное Шелдоном и Леонардом, и тем самым вызывает апокалипсис.

Чтобы предотвратить катастрофу, Стюарт отправляется в путешествие по мультивселенной. На помощь ему приходят девушка Дениз, геолог Берт и физик-теоретик Барри Крипке.

На своем пути героям придется столкнуться с альтернативными версиями знакомых персонажей. Однако, как намекает название сериала, миссия по спасению Вселенной идет не по плану.

Вышел трейлер спин-оффа &quot;Теории большого взрыва&quot;: когда премьера"Стюарт проваливает спасение Вселенной" (кадр из сериала)

Разработка сериала стартовала еще в 2023 году. Среди авторов - создатели оригинала Чак Лорри и Билл Преди, а также сценарист "Мстителей" Зак Пенн.

Что показали в трейлере

В видео можно увидеть, как Стюарт пытается спасти мир после своей ошибки. Вместе с друзьями он оказывается в разных реальностях, полных опасностей и вызовов.


Актерский состав и дата выхода

  • Кевин Сассман - Стюарт Блум
  • Лорен Лапкус – Дениз
  • Брайан Поузен - Берт
  • Джон Росс Бови - Барри Крепке

Также к касту присоединились Райан Картрайт, Джош Бренер и Томми Уокер.

Музыкальную тему для сериала создал лауреат премий "Эмми" и "Грэмми" Дэнни Эльфман.

Премьера намечена на 23 июля. Первый сезон состоит из 10 эпизодов, которые будут выходить еженедельно.

Четвертый сериал во вселенной "Теории большого взрыва"

Напомним, что история о приключениях Стюарта станет четвертым проектом во франшизе ТВВ. Оригинальный сериал выходил в течение 12 сезонов, после чего получил приквел "Юный Шелдон", завершившийся в 2024 году после семи сезонов.

Позже мир увидел еще один спин-оффу - "Первый брак Джорджи и Менди", главные роли в котором исполнили Монтана Джордан и Эмили Осмент, который насчитывает два сезона и был продлен на третий.

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