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"Воно все одно опускається": зірка "Дизель шоу" зізналася, що має потребу в пластичній операції

10:42 10.07.2026 Пт
3 хв
Крім зовнішності, акторка торкнулася й теми проблем зі здоров'ям
aimg Наталя Крижанівська
"Воно все одно опускається": зірка "Дизель шоу" зізналася, що має потребу в пластичній операції Яна Глущенко (фото: instagram.com/yamo4ka)
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Українська акторка Яна Глущенко відверто розповіла про зміни, які останнім часом вплинули на її життя. Зірка зізналася, що змушена відмовитися від улюблених тренувань через проблеми зі здоров'ям, а також поділилася, які зміни у зовнішності хотіла б зробити в майбутньому.

Про це РБК-Україна розповідає з посиланням на інтерв'ю зірки Славі Дьоміну.

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Замислилася над операцією

Артистка не приховує, що користується сучасними косметологічними процедурами. Зокрема, акторка робить ін'єкції ботоксу в ділянку чола. Водночас найбільше її непокоїть друге підборіддя, яке, за її словами, не зникає навіть після схуднення чи різноманітних косметичних процедур.

"На скільки б не худла і що б не робила - масажі чи процедури - воно все одно опускається", - поділилася вона.

Після консультації з косметологом Глущенко дізналася, що така особливість пов'язана з її анатомічною будовою та активною роботою м'язів шиї. Саме тому вона почала замислюватися над підтяжкою цієї зони. Водночас акторка наголосила, що не планує змінювати форму носа, губ чи вилиць, а пластичне втручання поки що лише розглядає і остаточного рішення ще не прийняла.

Відмова від спорту

Крім цього, Глущенко розповіла про труднощі зі здоров'ям. Уже близько місяця вона не може тренуватися через сильний біль у колінних суглобах.

"Місяць не займаюся, тому що в мене полетіли коліна, суглоби болять… і тому мені зараз категорично заборонений спорт. Я через це дуже морально і фізично страждаю", - зізналася акторка.

За її словами, лікарі тимчасово заборонили будь-які фізичні навантаження. Зараз вона проходить лікування та сподівається, що зможе обійтися без операції на суглобах.

Вимушена відмова від спорту вже позначилася і на її емоційному стані. Акторка переживає, що через відсутність тренувань може набрати вагу. Вона розповіла, що найбільша її вага поза вагітністю становила 57 кілограмів, а найменша - 49.

Що ще відомо про Яну Глущенко

Українська акторка театру, кіно та телебачення здобула популярність завдяки участі в гумористичних проєктах "Дизель Шоу" та "На трьох", де протягом багатьох років була однією з найвідоміших акторок.

Мистецьку освіту Глущенко здобула в Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого. Окрім роботи в комедійних проєктах, вона також знімалася в українських серіалах і телефільмах.

Що стосується особистого життя, то 2017 року акторка одружилася з продюсером Олегом Збаращуком. У пари народився син Тамерлан. Після восьми років шлюбу подружжя повідомило про розлучення, зазначивши, що змогло зберегти повагу одне до одного.

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