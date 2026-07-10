"Оно все равно опускается": звезда "Дизель шоу" призналась, что нуждается в пластической операции

Украинская актриса Яна Глущенко откровенно рассказала об изменениях, которые в последнее время повлияли на ее жизнь. Звезда призналась, что вынуждена отказаться от любимых тренировок из-за проблем со здоровьем, а также поделилась, какие изменения во внешности хотела бы произвести в будущем.

Об этом РБК-Украина рассказывает со ссылкой на интервью звезды Славе Демину.

Задумалась над операцией

Артистка не скрывает, что пользуется современными косметологическими процедурами. В частности, актриса производит инъекции ботокса в участок лба. В то же время больше ее беспокоит второй подбородок, который, по ее словам, не исчезает даже после похудения или различных косметических процедур.

"На сколько бы ни худела и что бы ни делала - массажи или процедуры - оно все равно опускается", - поделилась она.

После консультации с косметологом Глущенко узнала, что такая особенность связана с ее анатомическим строением и активной работой мышц шеи. Вот почему она начала задумываться над подтяжкой этой зоны. В то же время актриса подчеркнула, что не планирует менять форму носа, губ или скул, а пластическое вмешательство пока только рассматривает и окончательного решения еще не приняла.

Отказ от спорта

Кроме того, Глущенко рассказала о трудностях со здоровьем. Уже около месяца она не может тренироваться из-за сильной боли в коленных суставах.

"Месяц не занимаюсь, потому что у меня полетели колени, суставы болят… и потому мне сейчас категорически запрещен спорт. Я из-за этого очень морально и физически страдаю", - призналась актриса.

По ее словам, врачи временно запретили какие-либо физические нагрузки. Сейчас она проходит лечение и надеется, что сможет обойтись без операции на суставах.

Вынужденный отказ от спорта уже сказался и на его эмоциональном состоянии. Актриса переживает, что из-за отсутствия тренировок может набрать вес. Она рассказала, что наибольший ее вес вне беременности составлял 57 килограммов, а самый маленький - 49 килограммов.

Что еще известно о Яне Глущенко

Украинская актриса театра, кино и телевидения получила популярность благодаря участию в юмористических проектах "Дизель Шоу" та "На трьох", где на протяжении многих лет была одной из самых известных актрис.

Художественное образование Глущенко получила в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого. Кроме работы в комедийных проектах она также снималась в украинских сериалах и телефильмах.

Что касается личной жизни, то в 2017 году актриса вышла замуж за продюсера Олега Збаращука. У пары родился сын Тамерлан. После восьми лет брака супруги сообщили о разводе, отметив, что смогли сохранить уважение друг к другу.