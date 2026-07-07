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Зірка "Дівчаток Гілмор" Майло Вентімілья став батьком: малюк отримав незвичне ім'я

20:13 07.07.2026 Вт
2 хв
Актор та його дружина-модель повідомили про народження другої дитини та зворушили фото
aimg Сюзанна Аль Маріді
Зірка "Дівчаток Гілмор" Майло Вентімілья став батьком: малюк отримав незвичне ім'я Майло Вентімілья (кадр з фільму "Очима собаки")
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Американський актор Майло Вентімілья та його дружина, модель Джара Маріано, вдруге стали батьками. Подружжя повідомило про народження сина та вперше розкрило його незвичайне ім'я.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram моделі.

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Вентімілья та Маріано стали батьками вдруге

Радісною новиною модель поділилася 6 липня, опублікувавши кілька сімейних кадрів з дітьми.

У публікації вона повідомила, що уних народився син. Хлопчика назвали Рок-Ентоні Макоа Вентімілья.

До допису модель додала чорно-білу світлину, на якій руки батьків та їхньої старшої доньки торкаються крихітної руки новонародженого.

Зірка &quot;Дівчаток Гілмор&quot; Майло Вентімілья став батьком: малюк отримав незвичне ім'яУ Вентімільі народився син (фото: instagram.com/jarahm)

На іншому фото Джара тримає малюка на руках у саду, тоді як Майло грається зі старшою донькою Кеалою, а поруч із ними сидить їхній пес Дюк.

"Останні кілька тижнів були справжнім хаосом, але в найкращому сенсі цього слова. Ласкаво просимо додому, Рок-Ентоні Макоа Вентімілья. Не можу дочекатися всіх пригод, які чекають на нас у нашій родині з п’яти осіб!" - написала модель.

Зірка &quot;Дівчаток Гілмор&quot; Майло Вентімілья став батьком: малюк отримав незвичне ім'яВентімілья з дружиною та дітьми (фото: instagram.com/jarahm)

Що відомо про особисте життя пари

Актор та модель зіграли приватне весілля наприкінці 2023 року. Тривалий час вони приховували свої стосунки.

У січні 2025 року у них народилася донька Кеала Корал. Поява дівчинки відбулася невдовзі після того, як подружжя було змушене евакуюватися зі свого будинку через масштабні лісові пожежі в Лос-Анджелесі.

На початку цього року, коли Кеала святкувала свій перший день народження, пара повідомила, що очікує на другу дитину.

Під час одного з останніх інтерв'ю актор, який прославився серіалами "Дівчата Гілмор", "Герої" та "Це ми", зізнався, що вони з коханою з нетерпінням чекають на народження ще одного малюка.

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