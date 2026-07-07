Зірка "Дівчаток Гілмор" Майло Вентімілья став батьком: малюк отримав незвичне ім'я

Американський актор Майло Вентімілья та його дружина, модель Джара Маріано, вдруге стали батьками. Подружжя повідомило про народження сина та вперше розкрило його незвичайне ім'я.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram моделі.

Вентімілья та Маріано стали батьками вдруге

Радісною новиною модель поділилася 6 липня, опублікувавши кілька сімейних кадрів з дітьми.

У публікації вона повідомила, що уних народився син. Хлопчика назвали Рок-Ентоні Макоа Вентімілья.

До допису модель додала чорно-білу світлину, на якій руки батьків та їхньої старшої доньки торкаються крихітної руки новонародженого.

У Вентімільі народився син (фото: instagram.com/jarahm)

На іншому фото Джара тримає малюка на руках у саду, тоді як Майло грається зі старшою донькою Кеалою, а поруч із ними сидить їхній пес Дюк.

"Останні кілька тижнів були справжнім хаосом, але в найкращому сенсі цього слова. Ласкаво просимо додому, Рок-Ентоні Макоа Вентімілья. Не можу дочекатися всіх пригод, які чекають на нас у нашій родині з п’яти осіб!" - написала модель.

Вентімілья з дружиною та дітьми (фото: instagram.com/jarahm)

Що відомо про особисте життя пари

Актор та модель зіграли приватне весілля наприкінці 2023 року. Тривалий час вони приховували свої стосунки.

У січні 2025 року у них народилася донька Кеала Корал. Поява дівчинки відбулася невдовзі після того, як подружжя було змушене евакуюватися зі свого будинку через масштабні лісові пожежі в Лос-Анджелесі.

На початку цього року, коли Кеала святкувала свій перший день народження, пара повідомила, що очікує на другу дитину.

Під час одного з останніх інтерв'ю актор, який прославився серіалами "Дівчата Гілмор", "Герої" та "Це ми", зізнався, що вони з коханою з нетерпінням чекають на народження ще одного малюка.