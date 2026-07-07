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Звезда "Девочек Гилмор" Майло Вентимилья стал отцом: малыш получил необычное имя

20:13 07.07.2026 Вт
2 мин
Актер и его жена-модель сообщили о рождении второго ребенка и поделились трогательными фото
aimg Сюзанна Аль Мариди
Звезда "Девочек Гилмор" Майло Вентимилья стал отцом: малыш получил необычное имя Майло Вентимилья (кадр из фильма "Глазами собаки")
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Американский актер Майло Вентимилья и его жена, модель Джара Мариано, во второй раз стали родителями. Супруги сообщили о рождении сына и впервые раскрыли его необычное имя.

Детальнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram модели.

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Вентимилья и Мариано стали родителями во второй раз

Радостной новостью модель поделилась 6 июля, опубликовав несколько семейных кадров с детьми.

В публикации она сообщила, что у них родился сын. Мальчика назвали Рок-Энтони Макоа Вентимилья.

К посту модель добавила черно-белое фото, на котором руки родителей и их старшей дочери касаются крошечной руки новорожденного.

Звезда &quot;Девочек Гилмор&quot; Майло Вентимилья стал отцом: малыш получил необычное имяУ Вентимильи родился сын (фото: instagram.com/jarahm)

На другом фото Джара держит малыша на руках в саду, в то время как Майло играет со старшей дочерью Кеалой, а рядом с ними сидит их пес Дюк.

"Последние несколько недель были настоящим хаосом, но в лучшем смысле этого слова. Добро пожаловать домой, Рок-Энтони Макоа Вентимилья. Не могу дождаться всех приключений, которые ждут нас в нашей семье из пяти человек!" - написала модель.

Звезда &quot;Девочек Гилмор&quot; Майло Вентимилья стал отцом: малыш получил необычное имяВентимилья с женой и детьми (фото: instagram.com/jarahm)

Что известно о личной жизни пары

Актер и модель сыграли частную свадьбу в конце 2023 года. Долгое время они скрывали свои отношения.

В январе 2025 года у них родилась дочь Кеала Корал. Появление девочки произошло вскоре после того, как супруги были вынуждены эвакуироваться из своего дома из-за масштабных лесных пожаров в Лос-Анджелесе.

В начале этого года, когда Кеала праздновала свой первый день рождения, пара сообщила, что ожидает второго ребенка.

Во время одного из последних интервью актер, прославившийся сериалами "Девочки Гилмор", "Герои" и "Это мы", признался, что они с любимой с нетерпением ждут рождения еще одного малыша.

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