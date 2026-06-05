Зірку "Джуманджі" вбили ножем у США: у справі виявили несподівану деталь

У США вбили актора Джеймса Хенді, який прославився завдяки ролям у "Джуманджі", "Топ Ган: Маверік", "К-9: Собача робота". Головним підозрюваним у справі став його пасинок Майкл Гледхілл, який сам звернувся до правоохоронців і повідомив про скоєне.

Докладніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Los Angeles Times .

Хто вбив Джеймса Хенді

Інцидент стався 3 червня в Лос-Анджелесі. 81-річного актора виявили з численними ножовими пораненнями. Його терміново госпіталізували, однак медики не змогли врятувати чоловіка.

Як зазначають ЗМІ, 44-річний Майкл Гледхілл, син дружини Хенді, мешкав разом із подружжям. Після трагедії він сам зателефонував до поліції та згодом добровільно здався. Під час звернення до правоохоронців чоловік заявив, що "вбив людину гріха".

Наразі його заарештовано та поміщено до в'язниці Ван-Найс. Розмір застави встановлено на рівні 2 мільйонів доларів.

Що відомо про Джеймса Хенді

Джеймс Хенді був американським актором театру, кіно та телебачення, чия кар'єра охопила понад п'ять десятиліть. За цей час він знявся більш ніж у 150 фільмах і серіалах, здобувши репутацію одного з найвідоміших характерних акторів другого плану.

Свою творчу діяльність Хенді розпочав із роботи в театрі, а згодом перейшов на телебачення та в кіно. Перші ролі були невеликими, однак завдяки професійній грі він швидко став затребуваним виконавцем другорядних, але яскравих персонажів.

Серед найвідоміших робіт актора - участь у фільмах "Вердикт", "Арахнофобія", "Скеля", а також "Джуманджі" та "К-9: Собача робота". Останньою його появою на великому екрані стала роль бармена Джиммі у стрічці "Топ Ган: Меверік".

Не менш успішною була його кар'єра на телебаченні. Глядачі могли побачити Хенді у популярних серіалах та телевізійних проєктах. Найчастіше йому довіряли ролі військових, поліцейських, агентів спецслужб, чиновників та інших владних персонажів.

Попри популярність, актор рідко ділився подробицями особистого життя та намагався триматися осторонь публічності. Інформації про його родину в медіа небагато, оскільки Хенді свідомо уникав зайвої уваги до приватної сфери.