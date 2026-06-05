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Звезду "Джуманджи" убили ножом в США: в деле обнаружили неожиданную деталь

11:36 05.06.2026 Пт
2 мин
Расследование гибели Джеймса Хэнди получило развитие уже в первые часы после преступления
aimg Катерина Собкова
Звезду "Джуманджи" убили ножом в США: в деле обнаружили неожиданную деталь Джеймс Хэнди (кадр из сериала)
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В США убили актера Джеймса Хэнди, который прославился благодаря ролям в "Джуманджи", "Топ Ган: Маверик", "К-9: Собачья работа". Главным подозреваемым по делу стал его пасынок Майкл Глэдхилл, который сам обратился к правоохранителям и сообщил о содеянном.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Los Angeles Times.

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Кто убил Джеймса Хэнди

Инцидент произошел 3 июня в Лос-Анджелесе. 81-летнего актера обнаружили с многочисленными ножевыми ранениями. Его срочно госпитализировали, однако медики не смогли спасти мужчину.

Как отмечают СМИ, 44-летний Майкл Глэдхилл, сын жены Хэнди, жил вместе с супругами. После трагедии он сам позвонил в полицию и впоследствии добровольно сдался. Во время обращения к правоохранителям мужчина заявил, что "убил человека греха".

Сейчас он арестован и помещен в тюрьму Ван-Найс. Размер залога установлен на уровне 2 миллионов долларов.

Что известно о Джеймсе Хэнди

Джеймс Хэнди был американским актером театра, кино и телевидения, чья карьера охватила более пяти десятилетий. За это время он снялся более чем в 150 фильмах и сериалах, получив репутацию одного из самых известных характерных актеров второго плана.

Свою творческую деятельность Хэнди начал с работы в театре, а впоследствии перешел на телевидение и в кино. Первые роли были небольшими, однако благодаря профессиональной игре он быстро стал востребованным исполнителем второстепенных, но ярких персонажей.

Среди самых известных работ актера - участие в фильмах "Вердикт", "Арахнофобия", "Скала", а также "Джуманджи" и "К-9: Собачья работа". Последним его появлением на большом экране стала роль бармена Джимми в ленте "Топ Ган: Мэверик".

Не менее успешной была его карьера на телевидении. Зрители могли увидеть Хэнди в популярных сериалах и телевизионных проектах. Чаще всего ему доверяли роли военных, полицейских, агентов спецслужб, чиновников и других властных персонажей.

Несмотря на популярность, актер редко делился подробностями личной жизни и старался держаться в стороне от публичности. Информации о его семье в медиа немного, поскольку Хэнди сознательно избегал излишнего внимания к частной сфере.

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