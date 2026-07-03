"Знущання": лідер гурту "ТІК" Віктор Бронюк розповів, що доньці стало погано на НМТ

Лідер гурту "ТІК" Віктор Бронюк поділився подробицями складання Національного мультипредметного тесту (НМТ) його 17-річною донькою Євою. За словами артиста, іспит став для дівчини надзвичайно сильним емоційним випробуванням.

Про це РБК-Україна розповідає з посиланням на інтерв'ю співака у програмі "Ранок у великому місті".

Раптово стало зле під час іспиту

Співак зізнався, що не хоче називати результати НМТ доньки, однак запевнив, що вона склала його добре. Водночас артист різко висловився про умови проведення тестування, зазначивши, що цього року випускники перебували під надзвичайним психологічним тиском.

За словами Бронюка, Єва настільки перенервувала, що під час іспиту їй стало зле. У цей момент, стверджує співак, замість підтримки дівчина почула попередження про можливе анулювання тесту, що лише посилило її стрес.

"Добре склала (НМТ - ред.). Склала, і добре! Вона взагалі перехвилювалась, їй стало зле. Замість підтримки в цей момент купа викладачів кричать, що анулюють тест. Бідній дитині недобре, її тягнуть назад", - поділився артист.

Бронюк із родиною (фото: instagram.com/viktorbronyuk_official)

Майбутнє в університеті

Після завершення школи Єва вже готується до нового етапу життя - вступу до закладу вищої освіти. Віктор Бронюк розповів, що родина наразі розглядає кілька варіантів, але остаточне рішення ще не ухвалене.

Артист не став називати конкретний університет, адже донька досі зважує всі можливості. Водночас він наголосив, що навчатися Єва планує саме в Україні, а подробицями її вибору пообіцяв поділитися пізніше.

Що відомо про Бронюка та його родину

Співак уже багато років будує міцні сімейні стосунки зі своєю дружиною Тетяною, з якою офіційно одружився ще 2008 року. Їхнє знайомство відбулося через робочі справи, адже тоді Тетяна була пов'язана з організацією концертної діяльності. З часом вона залишила сферу шоубізнесу та зайнялася власною справою у Вінниці, відкривши дитячий плавальний простір. Співак не раз підкреслював, що повністю підтримує дружину в її розвитку та починаннях.

У подружжя двоє дітей - донька Єва та син Данило, які ростуть і навчаються в Україні. Єва нещодавно завершила шкільний етап, успішно склала НМТ і зараз обирає майбутній університет, тоді як Данило здобуває освіту в ліцеї з технічним ухилом. Родина на певний час виїжджала за кордон після початку повномасштабної війни, але згодом повернулася додому у Вінницю.

Сам Бронюк поєднує творчу кар'єру з роботою в культурній сфері. Крім того, раніше він добровільно брав участь у діяльності територіальної оборони.