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"Издевательство": лидер группы "ТІК" Виктор Бронюк рассказал, что дочери стало плохо на НМТ

13:59 03.07.2026 Пт
3 мин
Во время экзамена девочке стало нехорошо, но преподаватели потребовали завершить тестирование
aimg Наталия Крижановская
"Издевательство": лидер группы "ТІК" Виктор Бронюк рассказал, что дочери стало плохо на НМТ Виктор Бронюк (фото: instagram.com/viktorbronyuk_official)
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Лидер группы "ТІК" Виктор Бронюк поделился подробностями сдачи Национального мультипредметного теста (НМТ) его 17-летней дочерью Евой. По словам артиста, экзамен стал для девушки чрезвычайно сильным эмоциональным испытанием.

Об этом РБК-Украина рассказывает со ссылкой на интервью певца в программе "Ранок у великому місті".

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Внезапно стало плохо во время экзамена

Певец признался, что не хочет называть результаты НМТ дочери, однако заверил, что она сдала его хорошо. В то же время, артист резко высказался об условиях проведения тестирования, отметив, что в этом году выпускники находились под чрезвычайным психологическим давлением.

По словам Бронюка, Ева настолько перенервничала, что во время экзамена ей стало плохо. В этот момент, утверждает певец, вместо поддержки девушка услышала предупреждение о возможном аннулировании теста, что лишь усилило ее стресс.

"Хорошо сдала (НМТ - ред.). Сдала, и хорошо! Она вообще переволновалась, ей стало плохо. Вместо поддержки в этот момент куча преподавателей кричат, что аннулируют тест. Бедному ребенку нехорошо, его тянут назад", - поделился артист.

&quot;Издевательство&quot;: лидер группы &quot;ТІК&quot; Виктор Бронюк рассказал, что дочери стало плохо на НМТБронюк с семьей (фото: instagram.com/viktorbronyuk_official)

Будущее в университете

После окончания школы Ева уже готовится к новому этапу жизни - поступлению в заведение высшего образования. Виктор Бронюк рассказал, что семья рассматривает несколько вариантов, но окончательное решение еще не принято.

Артист не стал называть конкретный университет, ведь дочь все еще взвешивает все возможности. В то же время, он подчеркнул, что учиться Ева планирует именно в Украине, а подробностями ее выбора пообещал поделиться позже.

Что известно о Бронюке и его семье

Певец уже много лет строит крепкие семейные отношения со своей женой Татьяной, на которой официально женился еще в 2008 году. Их знакомство состоялось из-за рабочих дел, ведь тогда Татьяна была связана с организацией концертной деятельности. Со временем она покинула сферу шоу-бизнеса и занялась собственным делом в Виннице, открыв детское плавательное пространство. Певец не раз подчеркивал, что полностью поддерживает жену в ее развитии и начинаниях.

У супругов двое детей - дочь Ева и сын Даниил, растущие и обучающиеся в Украине. Ева недавно завершила школьный этап, успешно составила НМТ и сейчас выбирает будущий университет, тогда как Даниил получает образование в лицее с техническим уклоном. Семья на время выезжала за границу после начала полномасштабной войны, но впоследствии вернулась домой в Винницу.

Сам Бронюк совмещает творческую карьеру с работой в культурной сфере и добровольно участвовал в деятельности территориальной обороны.

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